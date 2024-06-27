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Чому загоряється лампочка моторної оливи — що має робити водій

27 червня 2024 17:50
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Лампочка моторної оливи в авто свідчить про чотири проблеми — як їх розв'язати
Індикатор моторної оливи. Фото: tuningblog.eu
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Якщо індикатор моторної оливи світиться червоним, це означає, що треба діяти швидко. В автомобілі виникли проблеми з тиском мастила, що може серйозно пошкодити двигун або навіть повністю його заблокувати.

Про це написав Sante Plus.

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Датчик тиску оливи

Якщо з рівнем та якістю оливи все добре, а індикатор горить, то проблема може бути  в несправному датчику. Перевірте його та замініть за потреби.

Масляна помпа

Якщо масло все ще у гарному стані, інша причина, чому лампочка може засвітитися — проблема з масляною помпою. Якщо вона несправна, двигун автомобіля почне перегріватися та видавати незвичні звуки. Помпу потрібно замінити.

Брудна олива

Низький тиск оливи може бути спричинений накопиченням бруду. Якщо мастило стає каламутним, темним та неприємно пахне, пора міняти оливу.

Низький рівень оливи

Перевірте за допомогою щупа рівень мастила. Якщо він низький, додавання оливи може розв'язати проблему. Також слід перевірити, чи не має потічок оливи.

Що робити, коли загорівся індикатор

  • Якщо це трапилося під час руху, якнайшвидше зупиніться, адже їхати далі небезпечно. Масляний бак може бути повністю порожнім, що спричинить пошкодження двигуна та раптову зупинку авто прямо посеред дороги.
  • Після зупинки, відкрийте капот та перевірте рівень мастила. Якщо рівень низький, за можливості додайте оливи.
  • Далі запустіть двигун. Якщо індикатор згасне, можна повертатися на дорогу. Якщо ні, то викликайте евакуатор, тому що несправність має іншу причину й олива не циркулює належним чином для змащування деталей мотора.

Раніше ми писали, чому показник високого рівня мастила у двигуні має викликати занепокоєння водія. Також розповідали про п'ять способів самотужки визначити неякісну моторну оливу.

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