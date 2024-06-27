Лампочка моторного масла в авто свидетельствует о четырех проблемах — как их решить

Индикатор моторного масла. Фото: tuningblog.eu

Если индикатор моторного масла горит красным, это означает, что нужно действовать быстро. В автомобиле возникли проблемы с давлением смазки, что может серьезно повредить двигатель или даже полностью его заблокировать.

Об этом написал Sante Plus.

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Датчик давления масла

Если с уровнем и качеством масла все хорошо, а индикатор горит, то проблема может быть в неисправном датчике. Проверьте его и замените при необходимости.

Масляный насос

Если масло все еще в хорошем состоянии, другая причина, почему лампочка может засветиться — проблема с масляным насосом. Если она неисправна, двигатель автомобиля перегревается и издает необычные звуки. Насос нужно заменить.

Грязное масло

Низкое давление масла может быть вызвано накоплением грязи. Если смазка становится мутной, темной и неприятно пахнет, пора менять масло.

Низкий уровень масла

Проверьте с помощью щупа уровень смазки. Если он низкий, добавление масла может решить проблему. Также следует проверить, нет ли протечек масла.

Что делать, когда загорелся индикатор

Если это произошло во время движения, как можно скорее остановитесь, ведь ехать дальше опасно. Масляный бак может быть полностью пустым, что приведет к повреждению двигателя и внезапной остановке автомобиля прямо посреди дороги.

После остановки откройте капот и проверьте уровень масла. Если уровень низкий, по возможности добавьте масла.

Далее запустите двигатель. Если индикатор погаснет, можно возвращаться на дорогу. Если нет, то вызывайте эвакуатор, потому что неисправность имеет другую причину и масло не циркулирует должным образом для смазки деталей двигателя.

Ранее мы писали, почему показатель высокого уровня масла в двигателе должен вызывать беспокойство водителя. Также рассказывали о пяти способах самостоятельно определить некачественное моторное масло.