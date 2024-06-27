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Почему загорается лампочка моторного масла — что должен делать водитель

27 июня 2024 17:50
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Лампочка моторного масла в авто свидетельствует о четырех проблемах — как их решить
Индикатор моторного масла. Фото: tuningblog.eu
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Если индикатор моторного масла горит красным, это означает, что нужно действовать быстро. В автомобиле возникли проблемы с давлением смазки, что может серьезно повредить двигатель или даже полностью его заблокировать.

Об этом написал Sante Plus.

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Датчик давления масла

Если с уровнем и качеством масла все хорошо, а индикатор горит, то проблема может быть в неисправном датчике. Проверьте его и замените при необходимости.

Масляный насос

Если масло все еще в хорошем состоянии, другая причина, почему лампочка может засветиться — проблема с масляным насосом. Если она неисправна, двигатель автомобиля перегревается и издает необычные звуки. Насос нужно заменить.

Грязное масло

Низкое давление масла может быть вызвано накоплением грязи. Если смазка становится мутной, темной и неприятно пахнет, пора менять масло.

Низкий уровень масла

Проверьте с помощью щупа уровень смазки. Если он низкий, добавление масла может решить проблему. Также следует проверить, нет ли протечек масла.

Что делать, когда загорелся индикатор

  • Если это произошло во время движения, как можно скорее остановитесь, ведь ехать дальше опасно. Масляный бак может быть полностью пустым, что приведет к повреждению двигателя и внезапной остановке автомобиля прямо посреди дороги.
  • После остановки откройте капот и проверьте уровень масла. Если уровень низкий, по возможности добавьте масла.
  • Далее запустите двигатель. Если индикатор погаснет, можно возвращаться на дорогу. Если нет, то вызывайте эвакуатор, потому что неисправность имеет другую причину и масло не циркулирует должным образом для смазки деталей двигателя.

Ранее мы писали, почему показатель высокого уровня масла в двигателе должен вызывать беспокойство водителя. Также рассказывали о пяти способах самостоятельно определить некачественное моторное масло.

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