Лампочка моторного масла в авто свидетельствует о четырех проблемах — как их решить

Почему загорается лампочка моторного масла — что должен делать водитель
Если индикатор моторного масла горит красным, это означает, что нужно действовать быстро. В автомобиле возникли проблемы с давлением смазки, что может серьезно повредить двигатель или даже полностью его заблокировать.
Об этом написал Sante Plus.
Датчик давления масла
Если с уровнем и качеством масла все хорошо, а индикатор горит, то проблема может быть в неисправном датчике. Проверьте его и замените при необходимости.
Масляный насос
Если масло все еще в хорошем состоянии, другая причина, почему лампочка может засветиться — проблема с масляным насосом. Если она неисправна, двигатель автомобиля перегревается и издает необычные звуки. Насос нужно заменить.
Грязное масло
Низкое давление масла может быть вызвано накоплением грязи. Если смазка становится мутной, темной и неприятно пахнет, пора менять масло.
Низкий уровень масла
Проверьте с помощью щупа уровень смазки. Если он низкий, добавление масла может решить проблему. Также следует проверить, нет ли протечек масла.
Что делать, когда загорелся индикатор
- Если это произошло во время движения, как можно скорее остановитесь, ведь ехать дальше опасно. Масляный бак может быть полностью пустым, что приведет к повреждению двигателя и внезапной остановке автомобиля прямо посреди дороги.
- После остановки откройте капот и проверьте уровень масла. Если уровень низкий, по возможности добавьте масла.
- Далее запустите двигатель. Если индикатор погаснет, можно возвращаться на дорогу. Если нет, то вызывайте эвакуатор, потому что неисправность имеет другую причину и масло не циркулирует должным образом для смазки деталей двигателя.
Ранее мы писали, почему показатель высокого уровня масла в двигателе должен вызывать беспокойство водителя. Также рассказывали о пяти способах самостоятельно определить некачественное моторное масло.
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