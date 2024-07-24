Зачем клеить синтепон на воздушный фильтр — лайфхак от опытных водителей

Воздушный фильтр двигателя. Фото: mospart.com

От воздушного фильтра зависит работа двигателя, являющегося самым дорогим агрегатом автомобиля. Дешевые аналоги детали не дают должного качества, поэтому стоит позаботиться о максимальной долговечности оригинального фильтра.

Об этом написал Dexpens.

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Функции воздушного фильтра

Подача воздуха тесно связана с формированием топливной смеси, но вместе с кислородом в цилиндры поступает пыль, песок и т.д. Чтобы защитить двигатель от грязи, необходим фильтр. Дороги в Украине чистотой не отличаются, поэтому фильтр почти всегда работает за троих. А меняют его только раз на 10 000 км пробега.

Ранее на воздушных фильтрах была дополнительно натянута тонкая синтетическая ткань — передочиститель. Его задачей был сбор крупного мусора, который довольно быстро забивал фильтр.

Как защитить фильтр

В условиях отечественных дорог нужно либо почаще менять фильтр, либо просто найти кусок синтепона. Этот синтетический материал хорошо справится с начальной очисткой воздуха. Его приклеивают на фильтр, чтобы последний без проблем выслужил отведенный срок и не испортился раньше времени.

С такой доработкой даже сомнительный фильтровальный элемент прослужит дольше обычного и лучше справится со своей прямой обязанностью.

Благодаря этому мотор будет получать необходимую воздушно-топливную смесь в должном количестве, а водителю не придется тратить лишнее топливо, которое дорожает каждый день.

Ранее мы рассказывали, почему загорается лампочка моторного масла и что с этим должен делать водитель. Также писали о пяти способах продлить жизнь турбированному двигателю авто.