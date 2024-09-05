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Без дорогої діагностики — як самому виявити серйозні проблеми двигуна авто

5 вересня 2024 06:00
Святослав Мотюженко - Редактор
Як самотужки виявити серйозні проблеми двигуна авто — десять головних ознак
Ремонт двигуна. Фото: kenstrans.com
Святослав Мотюженко - Редактор

Якщо вчасно не діагностувати проблеми двигуна внутрішнього згоряння, то агрегату не допоможе навіть капітальний ремонт. Щоб не згаяти час, автомеханіки радять звернути увагу на ранні ознаки несправностей мотора.

Про це написав Dexpens.

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1. Млявий розгін авто

Швидше за все вказує на природне зношування циліндро-поршневої групи, а також на падіння компресії. Також він може бути ознакою закоксовування випускного тракту або детонації. Якщо динаміка машини скоротилася на 25%, можна говорити про критичні несправності силової установки.

2. Невпевнений пуск

У переважній більшості випадків пов'язаний з низькою компресією в одному або кількох циліндрах. Порушується вона швидше за все в результаті сильного зношування поршневих кілець, ламання пружин клапанів, нещільного закривання клапанів або тріщин на головці двигуна.

3. Низький тиск

Про низький тиск мастильної субстанції водія має попередити відповідний датчик на панелі приладів. Причини цього можуть бути у зношуванні або засміченні фільтра, скороченні рівня рідини в картері, засміченні масляних каналів, вихід з ладу маслозабірної трубки, розрідження оливи охолоджувальною рідиною тощо.

4. Висока витрата оливи

Найчастіше пов'язана зі зносом циліндро-поршневої групи.

5. Махровий нагар

Якщо на свічках з'являється характерний махровий нагар, що нагадує крупинки манки, то це свідчить про попадання оливи до камер згоряння. Якщо вчасно не усунути причину, то двигун безповоротно пошкодитися.

6. Синій дим з вихлопної труби

Швидше за все моторна олива почала потрапляти до камер згоряння. Олива, що горить, значно прискорює знос поршнів й циліндрів автомобіля.

7. Сторонні шуми

Будь-які сторонні звуки з-під капота автомобіля можуть вказувати на пошкодження двигуна. Стукати можуть зламаний колінвал та шатунні підшипники на холостих оборотах. Приглушені стуки та шуми швидше за все свідчать про проблеми з поршнями.

8. Перегрів мотора

Трапляється або через проблеми з системою охолодження, або через повисання клапанів. Винною у перегріві може бути й головка блоку циліндрів.

9. Підвищена витрата палива

Може вказувати на проблеми з поршнями, циліндрами, клапанами та кривошипно-шатунним механізмом.

10. Нерівний холостий хід

У більшості випадків порушення в холостому ході спричинені або зносом підшипника, або падінням ступеня стиснення в циліндрах.

Раніше ми писали, яку оливу не можна заливати у двигун автомобіля. Також досвідчені водії розповіли, як значно подовжити ресурс двигуна авто.

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