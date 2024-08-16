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Що таке детонація пального у двигуні — чим вона небезпечна та як її уникнути

16 серпня 2024 07:35
Святослав Мотюженко - Редактор
Чим небезпечна детонація палива у двигуні та як її уникнути — корисні лайфхаки
Заміна двигуна. Фото: accurateengines.com
Святослав Мотюженко - Редактор

Детонація пального може вивести мотор з ладу лише за кілька хвилин. Якщо після заправки в агрегаті з'явилися дзвінкі стуки — це вона.

Про це написав Dexpens.

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Що таке детонація

Детонація виникає, коли паливоповітряна суміш горить не повільно, а вибухоподібно. При цьому різко збільшується тиск у циліндрі, зростає густина суміші, виникає ударна хвиля.

Коли ця вибухова хвиля досягає стінок камери згоряння, виникає характерний дзвінкий металевий звук. Наче постукують гайковим ключем по блоку циліндрів.

Чому виникає детонація

  • Найчастіше детонація починається майже відразу після заправки через бензин з низьким октановим числом, яке й визначає детонаційну стійкість пального.
  • Також детонація виникає у разі перегріву двигуна, великої кількості нагару в камері згоряння та за збоїв у роботі системи керування двигуном.

Наслідки детонації

Двигун, який працює з детонацією постійно, може швидко вийти з ладу. В ньому прогорають поршні, руйнуються перемички, ламаються кільця. Власника чекає або дуже дорогий ремонт, або й заміна мотора.

Як уникнути детонації

При виникненні детонації можна продовжувати рух, але на середніх обертах та середніх навантаженнях, вбік найближчої АЗС. Залийте під пробку бензин із найвищим октановим числом. Розбавивши пальне в баку, ви піднімете його детонаційну стійкість.

Якщо детонація часта, увімкніть обігрівач на повну. У салоні буде жарко, але це знизить температуру у двигуні. Можливо, вдасться уникнути подальшого дорогого ремонту.

Кілометрів через сто заправтеся ще раз. Якщо детонація зникла, можна їхати у звичному режимі.

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