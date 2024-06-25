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Користуйтеся акуратно — чому сучасні двигуни авто швидко виходять з ладу

25 червня 2024 17:50
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Експерти назвали, чотири причини ненадійності сучасних автомобільних двигунів
Ремонт двигуна. Фото: cgsmotors.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Багато хто скаржиться, що сучасні автомобілі стали менш надійними, адже складніші механізми важче утримувати справними тривалий час. Окремий біль — двигуни, які стали частіше ламатися та лише зрідка показують рекорди пробігу без капітального ремонту.

Про це написав SUV News.

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Додаткове навантаження

Клімат-контроль, цифрові технології та купа інших пристроїв потребують постійної роботи. Тому, щоб скоротити витрати палива, виробники налаштовують двигуни на роботу при низьких обертах. Це збільшує навантаження на мотори, що призводить до швидшого зносу й зменшення терміну служби.

Легші матеріали

Для покращення динаміки авто виробники зменшують вагу машини. Зрозуміло, що це торкнулося й двигуна, для якого використовують полегшені поршні, алюмінієві блоки циліндрів та спрощені колінвали. Все це знижує довговічність мотора.

Турбонаддув

Турбонаддув збільшує потужність двигуна та зменшує витрату палива, але робить конструкцію двигуна складнішою. Турбіна підвищує температуру мотора, тому він працює під додатковим навантаженням.

Робоча температура ДВЗ

Раніше двигуни майже не працювали за температури вищої за 85 °C. Зараз 100 °C та більше стало буденністю. Це також призводить до зменшення терміну служби моторів.

Раніше ми писали, навіщо влітку прогрівати двигун авто та вмикати пічку в салоні.

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Мотор
двигун

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