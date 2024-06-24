Навіщо влітку прогрівати двигун — експерт попередив, що може статися з авто

Водій чекає поки прогріється мотор. Фото: hoffmannpersonalinjury.com

Влітку багато водіїв вважають, що прогрівати двигун автомобіля непотрібно, адже погода на вулиці не сприяє переохолодженню мотора та інших агрегатів. Однак експерти радять, що давати кілька хвилин для холостої роботи силової установки потрібно навіть й у спеку.

Про це повідомила Avtosota.

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Навіщо прогрівати двигун

Взимку мотор прогрівають також для створення комфортної температури в салоні перед поїздкою. Однак й влітку до початку руху потрібно 2-3 хвилини дочекатися, поки обороти мотора не впадуть до холостого ходу. Цей час необхідний для розподілу моторної оливи по системі.

Рекомендації для подальшого руху

Перші 5-10 хвилин поїздки не потрібно давати силовій установці велике навантаження, а кілька кілометрів рухатися в помірному режимі.

Це дасть змогу прогрітися не лише двигуну, а й коробці передач. Насамперед це стосується автоматичної трансмісії, яка виходить на робочу температуру лише під час руху. Втім, обережність не завадить й при роботі з механічною коробкою.

Відсутність додаткового навантаження в момент прогріву агрегатів дасть змогу продовжити термін їхньої експлуатації.

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