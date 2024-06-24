Зачем летом прогревать двигатель — эксперт предупредил, что может произойти с авто

Водитель ждет пока прогреется мотор. Фото: hoffmannpersonalinjury.com

Летом многие водители считают, что прогревать двигатель автомобиля не нужно, ведь погода на улице не способствует переохлаждению двигателя и других агрегатов. Однако эксперты советуют, что давать несколько минут для холостой работы силовой установки нужно даже в жару.

Об этом сообщила Avtosota.

Читайте также:

Зачем прогревать двигатель

Зимой мотор прогревается также для создания комфортной температуры в салоне перед поездкой. Однако и летом до начала движения нужно 2-3 минуты дождаться, пока обороты двигателя не упадут до холостого хода. Это время необходимо для распределения моторного масла по системе.

Рекомендации для дальнейшего движения

Первые 5-10 минут поездки не нужно давать силовой установке большую нагрузку, а несколько километров двигаться в умеренном режиме.

Это позволит прогреться не только двигателю, но и коробке. Прежде всего, это касается автоматической трансмиссии, которая выходит на рабочую температуру только во время движения. Впрочем, осторожность не помешает и при работе с механической коробкой.

Отсутствие дополнительной нагрузки в момент прогрева агрегатов позволит продлить срок их эксплуатации.

Ранее мы писали зачем опытные водители летом включают печку в авто. Также рассказывали, как ухаживать за турбиной авто, чтобы мотор работал долго и без проблем.