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Эксперт пояснил, зачем летом прогревать двигатель авто — как делать это правильно

24 июня 2024 21:35
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Зачем летом прогревать двигатель — эксперт предупредил, что может произойти с авто
Водитель ждет пока прогреется мотор. Фото: hoffmannpersonalinjury.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Летом многие водители считают, что прогревать двигатель автомобиля не нужно, ведь погода на улице не способствует переохлаждению двигателя и других агрегатов. Однако эксперты советуют, что давать несколько минут для холостой работы силовой установки нужно даже в жару.

Об этом сообщила Avtosota.

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Зачем прогревать двигатель

Зимой мотор прогревается также для создания комфортной температуры в салоне перед поездкой. Однако и летом до начала движения нужно 2-3 минуты дождаться, пока обороты двигателя не упадут до холостого хода. Это время необходимо для распределения моторного масла по системе.

Рекомендации для дальнейшего движения

Первые 5-10 минут поездки не нужно давать силовой установке большую нагрузку, а несколько километров двигаться в умеренном режиме.

Это позволит прогреться не только двигателю, но и коробке. Прежде всего, это касается автоматической трансмиссии, которая выходит на рабочую температуру только во время движения. Впрочем, осторожность не помешает и при работе с механической коробкой.

Отсутствие дополнительной нагрузки в момент прогрева агрегатов позволит продлить срок их эксплуатации.

Ранее мы писали зачем опытные водители летом включают печку в авто. Также рассказывали, как ухаживать за турбиной авто, чтобы мотор работал долго и без проблем.

авто
советы
автомобиль
Мотор
двигатель

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