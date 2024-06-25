Эксперты назвали четыре причины ненадежности современных автомобильных двигателей

Ремонт двигателя. Фото: cgsmotors.com

Многие жалуются, что современные автомобили стали менее надежными, ведь более сложные механизмы труднее удерживать исправными длительное время. Отдельная боль — двигатели, которые стали чаще ломаться и лишь изредка показывают рекорды пробега без капитального ремонта.

Об этом пишет SUV News.

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Дополнительная нагрузка

Климат-контроль, цифровые технологии и куча других устройств нуждаются в постоянной работе. Поэтому, чтобы сократить расход топлива, производители настраивают двигатели на работу при низких оборотах. Это увеличивает нагрузку на моторы, что приводит к более быстрому износу и уменьшению срока службы.

Более легкие материалы

Для улучшения динамики автопроизводители уменьшают вес машины. Понятно, что это коснулось и двигателя, для которого используются облегченные поршни, алюминиевые блоки цилиндров и упрощенные коленвалы. Все это снижает долговечность двигателя.

Турбонаддув

Турбонаддув увеличивает мощность двигателя и уменьшает расход топлива, но делает конструкцию двигателя более сложной. Турбина повышает температуру мотора, поэтому он работает под дополнительной нагрузкой.

Рабочая температура ДВС

Ранее двигатели почти не работали при температуре выше 85 °C. Сейчас 100 °C и выше стало обыденностью. Это также приводит к сокращению срока службы моторов.

Ранее мы писали, зачем летом прогревать двигатель авто и включать печку в салоне.