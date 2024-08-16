Чем опасна детонация топлива в двигателе и как его избежать - полезны лайфхаки

Что такое детонация топлива в двигателе — чем она опасна и как ее избежать
Детонация топлива может вывести мотор из строя всего за несколько минут. Если после заправки в агрегате появились звонкие стуки — это она.
Об этом написал Dexpens.
Что такое детонация
Детонация возникает, когда топливовоздушная смесь горит не медленно, а взрывоподобно. При этом резко увеличивается давление в цилиндре, растет плотность смеси, возникает ударная волна.
Когда эта взрывная волна достигает стен камеры сгорания, возникает характерный звонкий металлический звук. Как будто постукивают гаечным ключом по блоку цилиндров.
Почему возникает детонация
- Чаще всего детонация начинается почти сразу после заправки из-за бензина с низким октановым числом, которое и определяет детонационную стойкость топлива.
- Также детонация возникает при перегреве двигателя, большом количестве нагара в камере сгорания и при сбоях в работе системы управления двигателем.
Последствия детонации
Двигатель, работающий с детонацией постоянно, может быстро выйти из строя. В нем прогорают поршни, рушатся перемычки, ломаются кольца. Владельца ждет либо очень дорогой ремонт, либо замена мотора.
Как избежать детонации
При возникновении детонации можно продолжать движение, но на средних оборотах и нагрузках, в сторону ближайшей АЗС. Залейте под пробку бензин с самым высоким октановым числом. Разбавив топливо в баке, вы поднимете его детонационную стойкость.
Если детонация частая, включите обогреватель на полную. В салоне будет жарко, но это снизит температуру в двигателе. Возможно, удастся избежать дальнейшего дорогостоящего ремонта.
Километров через сто заправьтесь еще раз. Если детонация исчезла, можно ехать в обычном режиме.
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