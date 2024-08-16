Чем опасна детонация топлива в двигателе и как его избежать - полезны лайфхаки

Замена двигателя. Фото: accurateengines.com

Детонация топлива может вывести мотор из строя всего за несколько минут. Если после заправки в агрегате появились звонкие стуки — это она.

Об этом написал Dexpens.

Читайте также:

Что такое детонация

Детонация возникает, когда топливовоздушная смесь горит не медленно, а взрывоподобно. При этом резко увеличивается давление в цилиндре, растет плотность смеси, возникает ударная волна.

Когда эта взрывная волна достигает стен камеры сгорания, возникает характерный звонкий металлический звук. Как будто постукивают гаечным ключом по блоку цилиндров.

Почему возникает детонация

Чаще всего детонация начинается почти сразу после заправки из-за бензина с низким октановым числом, которое и определяет детонационную стойкость топлива.

Также детонация возникает при перегреве двигателя, большом количестве нагара в камере сгорания и при сбоях в работе системы управления двигателем.

Последствия детонации

Двигатель, работающий с детонацией постоянно, может быстро выйти из строя. В нем прогорают поршни, рушатся перемычки, ломаются кольца. Владельца ждет либо очень дорогой ремонт, либо замена мотора.

Как избежать детонации

При возникновении детонации можно продолжать движение, но на средних оборотах и нагрузках, в сторону ближайшей АЗС. Залейте под пробку бензин с самым высоким октановым числом. Разбавив топливо в баке, вы поднимете его детонационную стойкость.

Если детонация частая, включите обогреватель на полную. В салоне будет жарко, но это снизит температуру в двигателе. Возможно, удастся избежать дальнейшего дорогостоящего ремонта.

Километров через сто заправьтесь еще раз. Если детонация исчезла, можно ехать в обычном режиме.

Ранее мы писали зачем опытные водители летом включают печку в авто. Также рассказывали, как ухаживать за турбиной авто, чтобы мотор работал долго и без проблем.