Водіїв попередили, яку оливу не можна заливати у двигун авто

Механік заливає оливу у двигун. Фото: normreeves.com

Зіпсувати двигун автомобіля не складно, достатньо недбало ставитися до його обслуговування. Експерти розповіли, яку оливу у жодному разі не можна заливати в мотор.

Про це написала "Твоя машина".

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Невідповідні характеристики в'язкості

Завжди потрібно зважати на те, що рекомендує безпосередньо виробник автомобіля. Якщо він радить використовувати оливу однієї в’язкості, а автовласник обрав іншу, проблеми з двигуном обов'язково будуть.

Промислові або гідравлічні оливи

Цей вид мастила взагалі не призначений для двигунів, тому абсолютно не підходить для використання в автомобілі.

Протерміновані оливи

Якщо термін придатності оливи вже сплив, то таке мастило вже втратило всі свої корисні властивості й почне приносити лише шкоду для двигуна.

Контрафактний товар

Не користуйтеся дешевою продукцією невідомого походження. Це можуть бути підроблені та неякісні оливи, які швидко поховають двигун.

Змішування різних олив

Синтетичні, напівсинтетичні та мінеральні оливи містять у собі різні компоненти, тому змішувати їх категорично не можна.

Використання трансмісійної оливи

Трансмісійна рідина не підходить для двигуна. Вона сильно відрізняється за своїми властивостями й складом від моторної оливи.

Раніше механіки пояснили, чому машина може витрачати забагато оливи. Також ми розповідали, коли слід міняти моторну оливу, щоб двигун авто працював безперебійно.