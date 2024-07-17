Тестування моторних олив від дешевих до дорогих — результати приголомшливі

Оливи різних виробників. Фото: kaizenaire.com

Дешева моторна олива цілком підходить для роботи у двигуні автомобіля, але якщо є намір зберегти працездатність машини на довго, доведеться гарно доплатити. Про це свідчить останній тест, який провели фахівці каналу Project Farm.

Про це повідомив Motor1.

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Більшість автомобілістів прагнуть використовувати оливу найвищого ґатунку, але не завжди можуть дозволити собі краще з кращого. Останній тест на YouTube-каналі Project Farm показав, що дешеві оливи цілком підходять для роботи у двигуні.

Як проводилося тестування

Канал перевірив шість різних брендових моторних олив за ціною від 14 до 58 доларів за каністру, щоб перевірити їхню ефективність у серії експериментів.

Ведучий каналу тестував:

в’язкість;

здатність протистояти нагріванню чи холоду;

знос за допомогою імітованого тесту на тертя.

Project Farm також надіслав зразки кожної оливи в лабораторію для аналізу наявності мийних засобів та протизносних присадок.

Результати тестування

Кожна марка продемонструвала здоровий рівень змащення. Найбільше оливи відрізняються тим, як вони працюють при різних температурах та які типи добавок присутні. Наприклад, олива Hot Shot Blue Diamond середньої ціни перевершила будь-яке іншу, коли дійшло до тестування при низьких температурах.

Чим дорожче олива, тим більше в ній присадок. Мийні засоби (бор та кальцій), протизносні матеріали (фосфор та цинк) корисні для довготривалої роботи двигуна. Більше подібних речей є в найдорожчих протестованих оливах, тоді як найдешевша — Mobil Delvac — містить найменше присадок.

Раніше ми писали, чому показник високого рівня мастила у двигуні має викликати занепокоєння водія. Також розповідали про п'ять способів самотужки визначити неякісну моторну оливу.