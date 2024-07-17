Тест моторных масел от дешевых до дорогих — результаты потрясли

Специалисты тестировали моторные масла от дешевых до дорогих — результат ошеломил
Дешевое моторное масло вполне подходит для работы в двигателе автомобиля, но если есть намерение сохранить работоспособность машины на долго, придется хорошо доплатить. Об этом свидетельствует последний тест, проведенный специалистами канала Project Farm.
Об этом сообщил Motor1.
Большинство автомобилистов стремятся использовать масло самого высокого сорта, но не всегда могут позволить себе лучшее. Последний тест на YouTube-канале Project Farm показал, что дешевые масла вполне подходят для работы в двигателе.
Как проводилось тестирование
Канал проверил шесть различных брендовых моторных масел по цене от 14 до 58 долларов за канистру, чтобы проверить их эффективность в серии экспериментов.
Ведущий канала тестировал:
- вязкость;
- способность противостоять нагреву или холоду;
- износ с помощью имитированного теста на трение.
Project Farm также направил образцы каждого масла в лабораторию для анализа наличия моющих средств и противоизносных присадок.
Результаты тестирования
Каждая марка продемонстрировала здоровый уровень смазки. Больше всего масла отличаются тем, как они работают при разных температурах и какие типы добавок присутствуют. Например, масло Hot Shot Blue Diamond средней цены превзошло любое другое, когда дошло до тестирования при низких температурах.
Чем дороже масло, тем больше в нем присадок. Моющие средства (бор и кальций), противоизносные материалы (фосфор и цинк) полезны для длительной работы двигателя. Больше подобных вещей есть в самых дорогих протестированных маслах, тогда как самая дешевая — Mobil Delvac — содержит меньше всего присадок.
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