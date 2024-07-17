Тест моторных масел от дешевых до дорогих — результаты потрясли

Масла разных производителей. Фото: kaizenaire.com

Дешевое моторное масло вполне подходит для работы в двигателе автомобиля, но если есть намерение сохранить работоспособность машины на долго, придется хорошо доплатить. Об этом свидетельствует последний тест, проведенный специалистами канала Project Farm.

Об этом сообщил Motor1.

Читайте также:

Большинство автомобилистов стремятся использовать масло самого высокого сорта, но не всегда могут позволить себе лучшее. Последний тест на YouTube-канале Project Farm показал, что дешевые масла вполне подходят для работы в двигателе.

Как проводилось тестирование

Канал проверил шесть различных брендовых моторных масел по цене от 14 до 58 долларов за канистру, чтобы проверить их эффективность в серии экспериментов.

Ведущий канала тестировал:

вязкость;

способность противостоять нагреву или холоду;

износ с помощью имитированного теста на трение.

Project Farm также направил образцы каждого масла в лабораторию для анализа наличия моющих средств и противоизносных присадок.

Результаты тестирования

Каждая марка продемонстрировала здоровый уровень смазки. Больше всего масла отличаются тем, как они работают при разных температурах и какие типы добавок присутствуют. Например, масло Hot Shot Blue Diamond средней цены превзошло любое другое, когда дошло до тестирования при низких температурах.

Чем дороже масло, тем больше в нем присадок. Моющие средства (бор и кальций), противоизносные материалы (фосфор и цинк) полезны для длительной работы двигателя. Больше подобных вещей есть в самых дорогих протестированных маслах, тогда как самая дешевая — Mobil Delvac — содержит меньше всего присадок.

Ранее мы писали, почему показатель высокого уровня масла в двигателе должен вызывать беспокойство водителя. Также рассказывали о пяти способах самостоятельно определить некачественное моторное масло.