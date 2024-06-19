Какую деталь авто придется менять при замене масла и как этого избежать

Водителей предупредили, почему во время замены масла придется менять одну деталь авто
О замене моторного масла после определенного пробега автомобиля известно всем. Но есть один нюанс, о котором не знают даже некоторые опытные водители.
Об этом написал Dexpens.
Дорогая мелочь
Процесс замены масла достаточно прост. Нужно открутить сливную пробку картера двигателя, сцедить в контейнер отработанную смазку. Далее происходит замена фильтра. После этого винтовая пробка картера возвращается на место, а двигатель заправляется свежим маслом.
Но при замене смазки мастера часто ставят новую пробку картера. Это стоит в бюджетных СТО около 500 грн, а у премиальных автобрендов этот пустяк могут оценить в разы дороже.
Почему нужно менять обычный стальной болт, ведь он вряд ли может сноситься за 10 000–15 000 км пробега между ТО?
Дело в уплотнительном кольце, которое надевают на пробку перед тем, как закрутить ее в картер. У некоторых марок авто применяются стальные шайбы. И при закручивании сливной пробки они деформируют резьбу болта. Из-за этого при повторном использовании пробки картера может образоваться протечка. Поэтому старую винтовую пробку приходится менять на новую.
Как избежать замены
Достаточно вместо стальной уплотнительной шайбы использовать медную. Пластичный металл мнется сам, оставляя стальную резьбу в неизменном виде. Но медь дороже железа, поэтому ради экономии автопроизводители используют стальные уплотнения. Впрочем, автовладельцу одна медная шайба обойдется гораздо дешевле, чем замена пробки картера в СТО.
Ранее механики объяснили, почему машина может использовать слишком много масла. Также мы рассказывали, когда нужно менять моторное масло, чтобы двигатель авто работал бесперебойно.
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