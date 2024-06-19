Какую деталь авто придется менять при замене масла и как этого избежать

Слив моторного масла. Фото: autozone.com

О замене моторного масла после определенного пробега автомобиля известно всем. Но есть один нюанс, о котором не знают даже некоторые опытные водители.

Об этом написал Dexpens.

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Процесс замены масла достаточно прост. Нужно открутить сливную пробку картера двигателя, сцедить в контейнер отработанную смазку. Далее происходит замена фильтра. После этого винтовая пробка картера возвращается на место, а двигатель заправляется свежим маслом.

Но при замене смазки мастера часто ставят новую пробку картера. Это стоит в бюджетных СТО около 500 грн, а у премиальных автобрендов этот пустяк могут оценить в разы дороже.

Почему нужно менять обычный стальной болт, ведь он вряд ли может сноситься за 10 000–15 000 км пробега между ТО?

Дело в уплотнительном кольце, которое надевают на пробку перед тем, как закрутить ее в картер. У некоторых марок авто применяются стальные шайбы. И при закручивании сливной пробки они деформируют резьбу болта. Из-за этого при повторном использовании пробки картера может образоваться протечка. Поэтому старую винтовую пробку приходится менять на новую.

Фото: dexpens.com

Как избежать замены

Достаточно вместо стальной уплотнительной шайбы использовать медную. Пластичный металл мнется сам, оставляя стальную резьбу в неизменном виде. Но медь дороже железа, поэтому ради экономии автопроизводители используют стальные уплотнения. Впрочем, автовладельцу одна медная шайба обойдется гораздо дешевле, чем замена пробки картера в СТО.

Ранее механики объяснили, почему машина может использовать слишком много масла. Также мы рассказывали, когда нужно менять моторное масло, чтобы двигатель авто работал бесперебойно.