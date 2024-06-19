Яку деталь авто доведеться міняти під час заміни оливи та як цього уникнути

Злив моторної оливи. Фото: autozone.com

Про заміну моторної оливи після певного пробігу автомобіля відомо усім. Але є один нюанс, про який не знають навіть деякі досвідчені водії.

Про це написав Dexpens.

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Дорога дрібниця

Процес заміни оливи досить простий. Потрібно відкрутити зливну пробку картера двигуна, зцідити в контейнер відпрацьоване мастило. Далі відбувається заміна фільтра. Після цього гвинтова пробка картера повертається на місце, а двигун заправляється свіжою оливою.

Але під час заміни мастила майстри часто ставлять нову пробку картера. Це коштує в бюджетних СТО близько 500 грн, а у преміальних автобрендів цю дрібницю можуть оцінити в рази дорожче.

Чому потрібно міняти звичайний сталевий болт, адже він навряд може зноситися за 10 000-15 000 км пробігу між ТО?

Річ у кільці ущільнювача, яке надягають на пробку перед тим, як закрутити її в картер. У деяких марок авто застосовуються сталеві шайби. І під час закручування зливної пробки вони деформують різьбу болта. Через це під час повторного використання пробки картера може утворитися протікання. Тому стару гвинтову пробку доводиться замінювати новою.

Фото: dexpens.com

Як уникнути заміни

Достатньо замість сталевої ущільнювальної шайби використовувати мідну. Пластичний метал мнеться сам, залишаючи сталеве різьблення в незмінному вигляді. Але мідь дорожча за залізо, тому заради економії автовиробники використовують сталеві ущільнення. Втім, автовласнику одна мідна шайба обійдеться значно дешевше, ніж заміна пробки картера в СТО.

Раніше механіки пояснили, чому машина може витрачати забагато оливи. Також ми розповідали, коли слід міняти моторну оливу, щоб двигун авто працював безперебійно.