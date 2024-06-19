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Водіїв попередили, чому під час заміни оливи доведеться міняти одну деталь авто

19 червня 2024 16:55
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Яку деталь авто доведеться міняти під час заміни оливи та як цього уникнути
Злив моторної оливи. Фото: autozone.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Про заміну моторної оливи після певного пробігу автомобіля відомо усім. Але є один нюанс, про який не знають навіть деякі досвідчені водії.

Про це написав Dexpens.

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Дорога дрібниця

Процес заміни оливи досить простий. Потрібно відкрутити зливну пробку картера двигуна, зцідити в контейнер відпрацьоване мастило. Далі відбувається заміна фільтра. Після цього гвинтова пробка картера повертається на місце, а двигун заправляється свіжою оливою.

Але під час заміни мастила майстри часто ставлять нову пробку картера. Це коштує в бюджетних СТО близько 500 грн, а у преміальних автобрендів цю дрібницю можуть оцінити в рази дорожче.

Чому потрібно міняти звичайний сталевий болт, адже він навряд може зноситися за 10 000-15 000 км пробігу між ТО?

Річ у кільці ущільнювача, яке надягають на пробку перед тим, як закрутити її в картер. У деяких марок авто застосовуються сталеві шайби. І під час закручування зливної пробки вони деформують різьбу болта. Через це під час повторного використання пробки картера може утворитися протікання. Тому стару гвинтову пробку доводиться замінювати новою.

 

Водіїв попередили, чому під час заміни оливи доведеться міняти одну деталь авто - фото 1
Фото: dexpens.com

Як уникнути заміни

Достатньо замість сталевої ущільнювальної шайби використовувати мідну. Пластичний метал мнеться сам, залишаючи сталеве різьблення в незмінному вигляді. Але мідь дорожча за залізо, тому заради економії автовиробники використовують сталеві ущільнення. Втім, автовласнику одна мідна шайба обійдеться значно дешевше, ніж заміна пробки картера в СТО.

Раніше механіки пояснили, чому машина може витрачати забагато оливи. Також ми розповідали, коли слід міняти моторну оливу, щоб двигун авто працював безперебійно.

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