Водителей предупредили, какое масло нельзя заливать в двигатель авто

Испортите мотор — какое масло нельзя заливать в двигатель автомобиля
Испортить двигатель автомобиля не сложно, достаточно небрежно относиться к его обслуживанию. Эксперты рассказали, какое масло ни в коем случае нельзя заливать в мотор.
Об этом написала "Твоя машина".
Неподходящие характеристики вязкости
Всегда нужно учитывать то, что советует непосредственно производитель автомобиля. Если он рекомендует использовать масло одной вязкости, а автовладелец избрал другую, проблемы с двигателем обязательно будут.
Промышленные или гидравлические масла
Этот вид смазки вообще не предназначен для двигателей, поэтому совершенно не подходит для использования в автомобиле.
Просроченные масла
Если срок годности масла уже истек, то такое масло уже утратило все свои полезные свойства и начнет приносить только вред для двигателя.
Контрафактный товар
Не используйте дешевую продукцию неизвестного происхождения. Это могут быть поддельные и некачественные масла, которые быстро похоронят двигатель.
Смешивание разных масел
Синтетические, полусинтетические и минеральные масла включают различные компоненты, поэтому смешивать их категорически нельзя.
Использование трансмиссионного масла
Трансмиссионная жидкость не подходит для мотора. Она сильно отличается по своим свойствам и составу от моторного масла.
Ранее механики объяснили, почему машина может использовать слишком много масла. Также мы рассказывали, когда нужно менять моторное масло, чтобы двигатель авто работал бесперебойно.
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