Водителей предупредили, какое масло нельзя заливать в двигатель авто

Механик заливает масло в двигатель. Фото: normreeves.com

Испортить двигатель автомобиля не сложно, достаточно небрежно относиться к его обслуживанию. Эксперты рассказали, какое масло ни в коем случае нельзя заливать в мотор.

Об этом написала "Твоя машина".

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Неподходящие характеристики вязкости

Всегда нужно учитывать то, что советует непосредственно производитель автомобиля. Если он рекомендует использовать масло одной вязкости, а автовладелец избрал другую, проблемы с двигателем обязательно будут.

Промышленные или гидравлические масла

Этот вид смазки вообще не предназначен для двигателей, поэтому совершенно не подходит для использования в автомобиле.

Просроченные масла

Если срок годности масла уже истек, то такое масло уже утратило все свои полезные свойства и начнет приносить только вред для двигателя.

Контрафактный товар

Не используйте дешевую продукцию неизвестного происхождения. Это могут быть поддельные и некачественные масла, которые быстро похоронят двигатель.

Смешивание разных масел

Синтетические, полусинтетические и минеральные масла включают различные компоненты, поэтому смешивать их категорически нельзя.

Использование трансмиссионного масла

Трансмиссионная жидкость не подходит для мотора. Она сильно отличается по своим свойствам и составу от моторного масла.

Ранее механики объяснили, почему машина может использовать слишком много масла. Также мы рассказывали, когда нужно менять моторное масло, чтобы двигатель авто работал бесперебойно.