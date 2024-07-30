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Испортите мотор — какое масло нельзя заливать в двигатель автомобиля

30 июля 2024 08:15
Святослав Мотюженко - Редактор
Водителей предупредили, какое масло нельзя заливать в двигатель авто
Механик заливает масло в двигатель. Фото: normreeves.com
Святослав Мотюженко - Редактор

Испортить двигатель автомобиля не сложно, достаточно небрежно относиться к его обслуживанию. Эксперты рассказали, какое масло ни в коем случае нельзя заливать в мотор.

Об этом написала "Твоя машина".

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Неподходящие характеристики вязкости

Всегда нужно учитывать то, что советует непосредственно производитель автомобиля. Если он рекомендует использовать масло одной вязкости, а автовладелец избрал другую, проблемы с двигателем обязательно будут.

Промышленные или гидравлические масла

Этот вид смазки вообще не предназначен для двигателей, поэтому совершенно не подходит для использования в автомобиле.

Просроченные масла

Если срок годности масла уже истек, то такое масло уже утратило все свои полезные свойства и начнет приносить только вред для двигателя.

Контрафактный товар

Не используйте дешевую продукцию неизвестного происхождения. Это могут быть поддельные и некачественные масла, которые быстро похоронят двигатель.

Смешивание разных масел

Синтетические, полусинтетические и минеральные масла включают различные компоненты, поэтому смешивать их категорически нельзя.

Использование трансмиссионного масла

Трансмиссионная жидкость не подходит для мотора. Она сильно отличается по своим свойствам и составу от моторного масла.

Ранее механики объяснили, почему машина может использовать слишком много масла. Также мы рассказывали, когда нужно менять моторное масло, чтобы двигатель авто работал бесперебойно.

авто советы автомобиль Мотор двигатель

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