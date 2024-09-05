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Без дорогой диагностики — как самому выявить серьезные проблемы двигателя авто

5 сентября 2024 06:00
Святослав Мотюженко - Редактор
Как самостоятельно выявить серьезные проблемы двигателя авто — десять главных признаков
Ремонт двигателя. Фото: kenstrans.com
Святослав Мотюженко - Редактор

Если вовремя не диагностировать проблему двигателя внутреннего сгорания, то агрегату не поможет даже капитальный ремонт. Чтобы не упустить время, автомеханики советуют обратить внимание на ранние признаки неисправностей двигателя.

Об этом написал Dexpens.

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1. Вялый разгон авто

Скорее всего, указывает на естественный износ цилиндро-поршневой группы, а также на падение компрессии. Также он может являться признаком закоксовки выпускного тракта или детонации. Если динамика машины сократилась на 25%, можно говорить о критических неисправностях силовой установки.

2. Неуверенный пуск

В подавляющем большинстве случаев связан с низкой компрессией в одном или нескольких цилиндрах. Нарушается она скорее всего в результате сильного износа поршневых колец, поломки пружин клапанов, неплотного закрывания клапанов или трещин на головке двигателя.

3. Низкое давление

О низком давлении смазочной субстанции водителя должен предупредить соответствующий датчик на приборной панели. Причины этого могут быть в износе или засорении фильтра, сокращении уровня жидкости в картере, засорении масляных каналов, выходе из строя маслозаборной трубки, разрежении масла охлаждающей жидкостью и т.д.

4. Высокий расход масла

Чаще связан с износом цилиндро-поршневой группы.

5. Махровый нагар

Если на свечах появляется характерный махровый нагар, напоминающий крупинки манки, это свидетельствует о попадании масла в камеры сгорания. Если вовремя не устранить причину, то двигатель сломается безвозвратно.

6. Синий дым из выхлопной трубы

Скорее всего, моторное масло начало попадать в камеры сгорания. Горящее масло значительно ускоряет износ поршней и цилиндров автомобиля.

7. Посторонние шумы

Любые посторонние звуки из-под капота автомобиля могут указывать на повреждение двигателя. Стучать могут сломанный коленвал и шатунные подшипники на холостых оборотах. Приглушенные стуки и шумы, скорее всего, свидетельствуют о проблемах с поршнями.

8. Перегрев мотора

Случается либо из-за проблем с системой охлаждения, либо из-за повисания клапанов. Виновата в перегреве может быть и головка блока цилиндров.

9. Повышенный расход топлива

Может указывать на проблемы с поршнями, цилиндрами, клапанами и кривошипно-шатунным механизмом.

10. Неровный холостой ход

В большинстве случаев нарушения в холостом ходе вызваны либо износом подшипника, либо падением степени сжатия в цилиндрах.

Ранее мы писали, какое масло нельзя заливать в двигатель автомобиля. Также опытные водители рассказали, как значительно продлить ресурс двигателя авто.

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