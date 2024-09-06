Чугун или алюминий — какой блок цилиндров двигателя лучше выбрать

Блок цилиндров двигателя. Фото: ebay.com

Большинство автозаводов сегодня производят блоки цилиндров двигателя из алюминия, но некоторые из них, например, в Китае, до сих пор продолжают использовать чугун. Из какого металла деталь лучше?

Об этом написал АвтоСвіт.

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Преимущества чугуна

Износ и жесткость. Чугунный блок цилиндров гораздо медленнее износится, а его жесткость позволяет цилиндрам дольше сохранять заданную изготовителем геометрию. Современные алюминиевые блоки имеют чугунные гильзы, но все равно уступают в жесткости. А при перегреве геометрия алюминия портится навсегда.

Чугунный блок цилиндров гораздо медленнее износится, а его жесткость позволяет цилиндрам дольше сохранять заданную изготовителем геометрию. Современные алюминиевые блоки имеют чугунные гильзы, но все равно уступают в жесткости. А при перегреве геометрия алюминия портится навсегда. Ремонтопригодность. Чугунные блоки подвергаются расточке с последующим переходом на поршни ремонтного размера. Чугунные гильзы алюминиевых блоков после расточки теряют исходную жесткость.

Преимущества алюминия

Учитывая экологию производства блоков, отливка алюминиевого изделия значительно эффективнее чугунного. Вот поэтому и произошел массовый переход на алюминиевые блоки в развитых странах.

Какой блок выбрать

Алюминиевый блок цилиндров прослужит первому владельцу машины от 100 000 до 300 000 км пробега в зависимости от производителя двигателя. Алюминиевый блок гораздо легче чугунного, что положительно сказывается на весе автомобиля, а также на его экономности и управляемости.

Но если автовладелец нацелен на большие пробеги, то чугунный блок намного более надежный. Также желательно выбирать машину с чугунным блоком, когда речь идет о подержанном авто, которое уже сменило одного-двух владельцев. Здесь преимущества чугунного блока неоспоримы – от ресурса до ремонтопригодности.

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