Як виявити вживаний автомобіль, який пережив затоплення — чотири ознаки

Затоплене авто. Фото: carify.com.au

На вторинному ринку існують високі ризики придбання автомобіля, який був затоплений у воді внаслідок ДТП, урагану або повені. Зазвичай такі машини мають серйозні хронічні проблеми з багатьма вузлами та агрегатами.

Як навіть водієві-новачкові виявити авто, яке довго перебувало у воді, написав Dexpens.

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Ціна

Підозріло низька ціна стосується будь-яких сумнівних автомобілів. Машина в гарному стані ніколи не буде продаватися за ціною нижчою від ринкової.

Кузов

Зазвичай лакофарбове покриття утоплеників буває в повному порядку. Втім, тривале перебування у воді залишає сліди. Насамперед з'являється каламутний наліт на світловій оптиці автомобіля. Також на погані роздуми про долю машини має наводити повністю нова оптика.

Салон

Всередині авто відчуватиметься затхлий запах. Якщо машина експонується з відчиненими вікнами, то це вказує на те, що цей запах погано вивітрюється. Зверніть увагу на стан оздоблювальних матеріалів. Розводи, плями, незрозумілі кола — все це ознаки великих проблем.

Моторний відсік

Занадто чистий моторний відсік наводить на погані думки. Навіть у доглянутій машині все одно буде деяка кількість пилу, бруду та масляних патьоків. Під капотом також варто оглянути затишні місця — чи немає там залишків мулу та річкової глини.

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