Четыре ненадежных авто, которые постоянными ремонтами истощают бюджет владельца

Автомастерская. Фото: myuptownautomotive.com

К покупке как подержанного, так и нового автомобиля нужно подходить очень взвешенно. Ведь в результате можно получить машину, которая потребует постоянного дорогостоящего ремонта и будет истощать финансовые ресурсы.

Какие машины могут оказаться плохой инвестицией, написал GOBankingRates.

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BMW 7 Series

Фото: bmw-kyiv.com.ua

Несмотря на привлекательность роскоши, 7 серия действительно печально известна своим дорогим ремонтом и регулярными проблемами с электричеством. По окончании гарантии владельцы должны подготовиться к немалым затратам, особенно связанным с системой пневматической подвески.

Jeep Grand Cherokee

Фото: stellantis.com

Популярное авто для езды по бездорожью часто демонстрирует проблемы с трансмиссией и двигателем, а также сбои в электрической системе. В долгосрочной перспективе владение им влетит в копейку.

Mini Cooper

Фото: jacco.nl

Автомобиль имеет регулярные проблемы с двигателем, системой охлаждения, трансмиссией. Кроме того, специализированные запчасти для машины стоят дорого.

Chrysler 200

Фото: infocar.ua

Седан имеет много проблем с трансмиссией и электричеством. Он требует постоянного и дорогостоящего ремонта.

Ранее мы представляли ТОП-10 самых популярных подержанных авто в возрасте до 5 лет в Украине в 2024 году. Также писали о причинах, по которым стоит отказаться от подержанного авто.