Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow Избегайте их — четыре автомобиля созданные, чтобы ремонтироваться годами arrow

Избегайте их — четыре автомобиля созданные, чтобы ремонтироваться годами

26 сентября 2024 19:45
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор
Четыре ненадежных авто, которые постоянными ремонтами истощают бюджет владельца
Автомастерская. Фото: myuptownautomotive.com
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор

К покупке как подержанного, так и нового автомобиля нужно подходить очень взвешенно. Ведь в результате можно получить машину, которая потребует постоянного дорогостоящего ремонта и будет истощать финансовые ресурсы.

Какие машины могут оказаться плохой инвестицией, написал GOBankingRates.

Читайте также:

BMW 7 Series

Избегайте их – четыре автомобиля созданы, чтобы их ремонтировать годами - фото 1
Фото: bmw-kyiv.com.ua

Несмотря на привлекательность роскоши, 7 серия действительно печально известна своим дорогим ремонтом и регулярными проблемами с электричеством. По окончании гарантии владельцы должны подготовиться к немалым затратам, особенно связанным с системой пневматической подвески.

Jeep Grand Cherokee

Избегайте их – четыре автомобиля созданы, чтобы их ремонтировать годами - фото 2
Фото: stellantis.com

Популярное авто для езды по бездорожью часто демонстрирует проблемы с трансмиссией и двигателем, а также сбои в электрической системе. В долгосрочной перспективе владение им влетит в копейку.

Mini Cooper

Избегайте их – четыре автомобиля созданы, чтобы их ремонтировать годами - фото 3
Фото: jacco.nl

Автомобиль имеет регулярные проблемы с двигателем, системой охлаждения, трансмиссией. Кроме того, специализированные запчасти для машины стоят дорого.

Chrysler 200

Избегайте их – четыре автомобиля созданы, чтобы их ремонтировать годами - фото 4
Фото: infocar.ua

Седан имеет много проблем с трансмиссией и электричеством. Он требует постоянного и дорогостоящего ремонта.

Ранее мы представляли ТОП-10 самых популярных подержанных авто в возрасте до 5 лет в Украине в 2024 году. Также писали о причинах, по которым стоит отказаться от подержанного авто.

ремонт авто советы автомобиль подержанные авто

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

19:49 Байден назвал причину, почему он вышел из президентской гонки

19:47 В Вашингтоне Зеленский и первая леди встретились с Джо и Джилл Байденами

19:11 В Одессе задержали активиста — в чем его подозревают

19:08 В США отреагировали на новые ядерные угрозы Путина

19:05 Поддержка восстановления Украины — сколько стран подписали декларацию

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно - 80x80

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно

18:51 В Укрэнерго порадовали украинцев графиком отключений света на завтра

18:47 Кто из мужчин сможет выехать из Украины с 1 октября 2024 — перечень категорий

18:42 В Киеве неизвестные в форме стражей порядка похитили иностранца и просили выкуп

18:27 Выезд за границу исключенного с учета — нужна ли справка ВВК

Text

18:06 Военный объяснил, почему российские КАБы начали долетать до Запорожья

19:49 Байден назвал причину, почему он вышел из президентской гонки

19:47 В Вашингтоне Зеленский и первая леди встретились с Джо и Джилл Байденами

19:11 В Одессе задержали активиста — в чем его подозревают

19:08 В США отреагировали на новые ядерные угрозы Путина

19:05 Поддержка восстановления Украины — сколько стран подписали декларацию

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно - 80x80

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно

18:51 В Укрэнерго порадовали украинцев графиком отключений света на завтра

18:47 Кто из мужчин сможет выехать из Украины с 1 октября 2024 — перечень категорий

18:42 В Киеве неизвестные в форме стражей порядка похитили иностранца и просили выкуп

18:27 Выезд за границу исключенного с учета — нужна ли справка ВВК

18:01 Ядерная угроза для Украины — боятся ли во Львове

06:33 Повестки по почте за миллионы — завысил ли Кабмин стоимость на печать и отправку

25 сентября 2024

18:31 Годовщина обстрела одесского морвокзала — история и интересные факты

06:40 Цены на цветные металлы в конце сентября — сколько в Украине стоит 1 кг меди

24 сентября 2024
Эксклюзив

18:47 Зима близко — будет ли Одесса с теплом в отопительный сезон

Эксклюзив

06:57 Реестр подозрительных карт и новые лимиты с 1 октября — какие ограничения ждут украинцев

06:40 Цены на 1 кг чермета в Украине — сколько стоит металлолом в сентябре

23 сентября 2024

18:17 С Новым Парижем и без Первомайского — одесситы за или против переименования сел

21 сентября 2024
Эксклюзив

08:05 Буллинг детей с расстройствами спектра аутизма — советы психолога

06:40 Сколько стоит 1 кг алюминия в сентябре — цены на цветные металлы в Украине

06:05 Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно

Text

18:06 Военный объяснил, почему российские КАБы начали долетать до Запорожья

Text

17:50 Заявление Польши об атаке РФ на украинские АЭС и оружие от США — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Требование отставки Маркаровой и восстановление Украины — эфир День.LIVE

Text

11:02 Военные нуждаются в мобилизации ребят младше 25 лет — почему возраст важен

Text

09:36 Юрист объяснил, от чего зависит размер выплат семьям погибших военных

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно - 80x80

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно

Text

08:00 Зеленский в США и угроза удара РФ по ядерным объектам — эфир Ранок.LIVE

25 сентября 2024
Text

21:43 Гриб объяснила, почему Россию не нужно выгонять из ООН

Text

17:50 Россия готовит удары по АЭС и новые заявления Китая о войне — эфир Вечір.LIVE

Text

17:39 Юрист назвал условие, от которого зависит членство Украины в НАТО

Text

16:56 Украинцы массово подают иски в суд из-за незаконных повесток от ТЦК, — Емец

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:38 В Раде назвали сумму, которую будут платить мужчины для бронирования от мобилизации

24 сентября 2024

11:58 В Украине изменят правила мобилизации для двух возрастных категорий

Новость с видео

02:30 Кто из мужчин получит повестки Укрпочтой в первую очередь — три категории

06:10 Индексация пенсий в 2025 году — известны некоторые детали перерасчета

22 сентября 2024

12:52 Выплаты военнослужащим — на какую сумму отпускных можно рассчитывать

21 сентября 2024

06:30 Новые правила мобилизации — какое имущество не могут забрать у уклонистов

13 сентября 2024

06:10 Украинцы получат доплаты к пенсиям в 889 грн — кто имеет право

23 сентября 2024

03:20 Торт без выпечки на любой праздник за 10 минут — просто и вкусно

18 сентября 2024

06:45 Ошибаются 52% водителей — какой автомобиль нарушает правило на круговом перекрестке

22 сентября 2024

06:10 Повышение пенсии — кто сможет получить надбавки этой осенью