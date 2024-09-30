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Пять самых ненадежных кроссоверов и внедорожников в 2024 году

30 сентября 2024 19:45
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор
Пять кроссоверов и внедорожников, много времени проводящих в мастерской
Ремонт внедорожника. Фото: strathearnengineering.com
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор

Общая надежность транспортных средств сегодня снижается, поэтому и владельцы многих кроссоверов и внедорожников вынуждены тратить значительные суммы на техническое обслуживание автомобилей. Избегайте автомобилей, из-за которых водители больше времени проводят в мастерской, чем на дороге.

Список ненадежных кроссоверов и внедорожников составили специалисты GOBankingRates.

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Пять самых ненадежных кроссоверов и внедорожников в 2024 году - фото 1
Фото: nextcar.ua

Благодаря элегантному дизайну и надежным ходовым характеристикам шведский электрический кроссовер является брендом, который прекрасно выглядит на бумаге. Но в последнем исследовании качества J.D. Power производитель занимает последнее место с примерно 316 проблемами на 100 автомобилей. Прежде всего, жалуются на сбои в программном обеспечении и электрической системе. Для автомобиля премиум-класса эти повторяющиеся проблемы по меньшей мере огорчают.

Volkswagen Atlas

Пять самых ненадежных кроссоверов и внедорожников в 2024 году - фото 2
Фото: infocar.ua

Среднеразмерный кроссовер выглядит хорошо, но его надежность уступает дизайну. Имеет дорогостоящие проблемы с трансмиссией, электричеством и двигателем. Его стоимость перепродажи ниже средней, а затраты на обслуживание выше.

Land Rover Discovery

Пять самых ненадежных кроссоверов и внедорожников в 2024 году - фото 3
Фото: carsguide.ikman.lk

Роскошный внедорожник остается рискованным выбором. В отчете RepairPal за 2023 год Land Rover был назван одним из самых дорогих брендов в обслуживании. При этом среднегодовая стоимость ремонта 1174 доллара сочетается с низким рейтингом надежности (31 место из 32 брендов).

Chrysler

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Фото: infocar.ua

Среди брендов FCA Chrysler лидирует с 17 отзывами. Постоянные проблемы с двигателями, трансмиссиями и электрическими системами продолжают мучить производителя.

Tesla

Пять самых ненадежных кроссоверов и внедорожников в 2024 году - фото 5
Фото: usnews.com

Проблемы с надежностью Tesla снова в центре внимания после отзыва 23 000 Cybertruck из-за неисправных двигателей стеклоочистителей и проблем с комплектацией. Это не первый случай, когда компания сталкивается с проблемами качества. С момента включения Tesla в исследования J.D. Power бренд стабильно занимает последнее место, подчеркивая постоянные проблемы производства, влияющие на надежность его автомобилей.

Ранее мы писали о гибридных авто, которых следует избегать в 2025 году из-за чрезмерных расходов топлива и ненадежности. Также опытный механик назвал главный недостаток автомобилей бренда Hyundai.

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