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Експерти назвали ненадійні компактні кросовери, які часто та надовго ламаються

7 жовтня 2024 19:45
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор
Вживані авто — експерти назвали найненадійніші компактні кросовери у 2024 році
MG ZS та Skoda Karoq. Фото: autoexpress.co.uk
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор

Компактні кросовери мають стабільний попит на ринку вживаних автомобілів. Переважно цей клас автомобілів представляють надійні машини, але є три моделі, які псують їхню репутацію.

Про це написав What Car?

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Як проводили опитування

Британський журнал What Car? спільно з MotorEasy опитали тисячі автовласників, які повідомили наскільки надійними були їхні автомобілі протягом 24 місяців. Автомобілісти розповіли, як довго тривало та скільки коштувало усунення несправностей.

Опитування тривало пів року. Було отримано 29 967 відповідей, що дозволило оцінити 199 моделей (віком до п'яти років) від 31 бренду. Зокрема, було виявлено три найбільш ненадійні моделі компактних кросоверів, які часто та надовго опинялися в автомайстернях.

1. Nissan Juke (2019 — дотепер)

Експерти назвали ненадійні компактні кросовери, які часто та надовго ламаються - фото 1
Фото: wikipedia.org

Рейтинг надійності 50%

Майже третина (31%) Nissan Juke, про які повідомлялося, вийшла з ладу, причому 80% з них були непридатними для керування понад тиждень. Nissan покривав витрати на ремонтні роботи лише в 35% випадків, при цьому 52% власників платили понад 1500 фунтів стерлінгів за кожну несправність.

"Nissan намагався полагодити мій гібрид Juke протягом трьох місяців, і йому це поки не вдалося", — прокоментував один з власників.

2. MG ZS (2017-2024)

Експерти назвали ненадійні компактні кросовери, які часто та надовго ламаються - фото 2
Фото: infocar.ua

Рейтинг надійності 81,1%

Бензиновий MG ZS є найбільш проблемною моделлю виробника, з долею несправностей 58%. Супутникова навігація та інформаційно-розважальна система завдали власникам найбільше горя, але двигуни та електричні системи теж були не на висоті. Знадобилося понад тиждень, щоб полагодити 36% несправних автомобілів, але MG оплатила 86% роботи, й жоден інший ремонт не перевищував 200 фунтів.

3. Skoda Karoq (2017 — дотепер)

Експерти назвали ненадійні компактні кросовери, які часто та надовго ламаються - фото 3
Фото: infocar.ua

Рейтинг надійності 87,6%

Дизельні версії Skoda Karoq мають вдвічі більше шансів вийти з ладу, ніж бензинові, з частотою несправностей 30% (проти 15%). Найбільшим головним болем є двигуни. Більшість постраждалих автомобілів повернулися в дорогу менш як за тиждень, але лише 43% ремонтів були безплатними, а 29% власників стикалися з рахунками до 750 фунтів стерлінгів.

Раніше експерти назвали найнадійніші автомобільні двигуни. Також ми писали про шість американських вживаних авто, від яких варто триматися якнайдалі.

ремонт авто проблеми автомобіль Nissan вживані авто

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