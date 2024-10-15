ТОП-4 найкращих альтернатив Toyota RAV4 у 2024 році

2024 Toyota RAV4. Фото: carsauce.com

Toyota RAV4 2024 року випуску залишається переконливим вибором у сегменті компактних кросоверів, але ця модель стикається з жорсткою конкуренцією. На що спрямовують свої зусилля інші автовиробники, щоб порушити домінування цього лідера класу?

Про це написав Find The Best Car Price.

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Honda CR-V

Фото: motortrend.com

CR-V трохи економніший, особливо з гібридною силовою установкою, тоді як RAV4 доступніший. Honda має більшу вантажну площу, втім, Toyota пропонує більшу різноманітність функцій, включаючи комплектацію TRD Off-Road для тих, хто хоче трохи їздити бездоріжжям.

Kia Sportage

Фото: premierkiaofcarlsbad.com

Моделі Kia та Toyota мають схожі характеристики та цінники. Але Sportage пропонує більшу різноманітність комплектацій та потужніший двигун. RAV4 має гібридний варіант для кращої економії палива.

Mazda CX-5

Фото: wildsau.ca

RAV4 отримав більше вантажного простору, ніж CX-5. Проте Mazda має вишуканіший салон. Toyota пропонує гібридний варіант, якого немає у конкурента.

Ford Escape

Фото: diehlauto.com

Escape трохи дешевший, але має нижчу вартість при перепродажі. При цьому RAV4 пропонує потужніший гібридний силовий агрегат. Загалом, 2024 Ford Escape є конкурентоспроможним вибором у сегменті компактних кросоверів, але це не найекономніший чи найпотужніший варіант.

Раніше експерти назвали три речі, які потрібно знати перед купівлею Ford Escape 2024 року. Також ми писали про ненадійні компактні кросовери, які часто та надовго ламаються.