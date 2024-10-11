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До уваги водіїв — три речі, які потрібно знати перед купівлею Ford Escape 2024 року

11 жовтня 2024 07:35
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор
Три важливі речі, які потрібно знати водіям перед купівлею Ford Escape 2024 року
2024 Ford Escape. Фото: bayfieldford.com
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор

Деякі покупці вважають Ford Escape 2024 року одним з найкращих кросоверів на ринку. Проте, як й у випадку з будь-яким популярним автомобілем, перед тим, як ухвалити рішення про покупку, потенційні власники повинні врахувати кілька важливих моментів.

Про це написав Motor Biscuit.

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Відкликання автомобілів

Модель вже має декілька відкликань. Перше стосується проблем з модулем радара круїз-контролю, яке може призводити до помилкового виявлення об'єктів. Це означає, що адаптивний круїз-контроль може неправильно реагувати на ситуацію на дорозі, зупиняючи автомобіль у неналежних випадках. Це відкликання охоплює моделі 2023 та 2024 років.

Друге пов'язане з дефектами паливної форсунки в моделях з 1,5-літровим двигуном, що може викликати витік пального.

Надійність на середньому рівні

Численні джерела, зокрема Consumer Reports, вказують на те, що Ford Escape не має високого рівня надійності. Власники зазначали, що 8-ступенева коробка передач може мати затримки в перемиканні.

Також викликає занепокоєння якість їзди — деякі водії описують її як "вибоїсту". Це може суттєво вплинути на комфорт під час поїздок, особливо на довгих відстанях.

Тривалість служби

За даними CoPilot, Ford Escape 2024 має потенціал проїхати від 320 000 до 480 000 км, хоча реальний пробіг зазвичай становить від 240 000 до 320 000 км. Звісно ж, тривалість служби залежить від того, як ретельно власники доглядають за своїми автомобілями.

 

До уваги водіїв — три речі, які потрібно знати перед купівлею Ford Escape 2024 року - фото 1
Фото: byerlyford.com

Висновки

Ford Escape 2024 року пропонує певні покращення порівняно з попередніми моделями, але в ньому все ще є недоліки. Потенційним покупцям варто зважити всі плюси та мінуси, враховуючи можливі проблеми з надійністю та комфортом.

Раніше експерти назвали чотири моделі Ford, які страждають від проблем з трансмісією. Також ми писали найкращі та найгірші роки випуску популярного кросовера Ford Explorer.

авто Ford проблеми поради автомобіль

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