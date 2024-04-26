Ford Explorer: рейтинг найкращих та найгірших модельних років випуску

Шість поколінь Ford Explorer. Фото: motor1.com

Ford Explorer був основною моделлю в лінійці виробника протягом більш ніж трьох десятиліть та пройшов шлях від компактного позашляховика до середньорозмірного кросовера. Якщо ви шукаєте вживаний Explorer, зверніть увагу на дослідження надійності машин цієї моделі.

Рейтинг склали експерти CarBuzz.

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Найкращі модельні роки Ford Explorer

Фото: premieremotorsportschicago.com

1. Ford Explorer 2009 (четверте покоління)

На сайті Car Complaints залишили лише 15 скарг на авто 2009 року випуску. Для порівняння, щодо деяких модельних років їх тисячі. Плюс автомобіль отримав лише два відкликання з дріб'язкових причин. Нарешті ця модель за рейтингом якості та надійності авторитетної компанії J.D. Power зібрала 85 балів зі 100 можливих.

2. Ford Explorer 2018-2019 (п'яте покоління)

Остання з моделей п'ятого покоління отримали набагато менше скарг від споживачів, ніж попередні авто цієї лінійки.

3. Ford Explorer 2001 (друге покоління)

Остання модель другого покоління була кращою за інші. Цим авто вже понад 20 років, тому потрібно ретельно пошукати добре збережений екземпляр з повною історією обслуговування.

Найгірші модельні роки Ford Explorer

Фото: wikipedia.org

1. Ford Explorer 2002 (третє покоління)

Перша модель третього покоління зібрала на сайті NHTSA 3617 скарг та 14 відкликань, на сайті Car Complaints — 3 967 скарг. Головне незадоволення автовласників — трансмісія. Також скаржаться на проблеми з кузовом, фарбою, аксесуарами салону, колесами та маточинами. Зрозуміло, що від такої машини варто триматися якнайдалі.

2. Ford Explorer 2003-2004 (третє покоління)

Після попередньої моделі проблеми третього покоління продовжилися й у наступні роки. Загальна кількість скарг зменшилась, але трансмісія кращою не стала. Ще скаржилися на конструкцію кузова та систему охолодження двигуна.

Можливо річ у тому, що саме це покоління Explorer зазнало першого повного редизайну з моменту випуску.

3. Ford Explorer 1998 (друге покоління)

На сайті NHTSA модель зібрала 14 відкликань та понад 2000 скарг. Скаржилися на контроль швидкості, круїз-контроль, проблеми з шинами, систему охолодження двигуна тощо. З огляду на вже поважний вік цього авто, експерти сильно не радять зв'язуватися з цією моделлю.

Раніше Компанія Ford змушена відкликати близько 1,9 млн Explorer 2011-2019 років випуску та понад 146 000 авто моделей EcoSport та Focus.