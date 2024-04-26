Ford Explorer: рейтинг лучших и худших модельных лет выпуска

Шесть поколений Ford Explorer. Фото: motor1.com

Ford Explorer был основной моделью в линейке производителя в течение более трех десятилетий и прошел путь от компактного внедорожника до среднеразмерного кроссовера. Если вы ищете подержанный Explorer, обратите внимание на исследование надежности машин этой модели.

Рейтинг составили эксперты CarBuzz.

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Лучшие модельные годы Ford Explorer

Фото: premieremotorsportschicago.com

1. Ford Explorer 2009 (четвертое поколение)

На сайте Car Complaints оставили всего 15 жалоб на авто 2009 года выпуска. Для сравнения, по некоторым модельным годам их тысячи. Плюс автомобиль получил только два отзыва по пустячным причинам. Наконец, эта модель по рейтингу качества и надежности авторитетной компании J.D. Power собрала 85 баллов из 100 возможных.

2. Ford Explorer 2018-2019 (пятое поколение)

Последняя из моделей пятого поколения получили гораздо меньше жалоб от потребителей, чем предыдущие автомобили этой линейки.

3. Ford Explorer 2001 (второе поколение)

Последняя модель второго поколения была лучше других. Этим авто уже более 20 лет, поэтому нужно тщательно поискать хорошо сохранившийся экземпляр с полной историей обслуживания.

Худшие модельные годы Ford Explorer

Фото: wikipedia.org

1. Ford Explorer 2002 (третье поколение)

Первая модель третьего поколения собрала на сайте NHTSA 3617 жалоб и 14 отзывов, на сайте Car Complaints — 3 967 жалоб. Главное недовольство автовладельцев — трансмиссия. Также жалуются на проблемы с кузовом, краской, аксессуарами салона, колесами и ступицами. Понятно, что от такой машины следует держаться подальше.

2. Ford Explorer 2003-2004 (третье поколение)

После предыдущей модели проблемы третьего поколения продолжились и в последующие годы. Общее количество жалоб уменьшилось, но трансмиссия лучше не стала. Еще жаловались на конструкцию кузова и систему охлаждения двигателя.

Возможно дело в том, что именно это поколение Explorer испытало первый полный редизайн с момента выпуска.

3. Ford Explorer 1998 (второе поколение)

На сайте NHTSA модель собрала 14 отзывов и более 2000 жалоб. Жаловались на контроль скорости, круиз-контроль, проблемы с шинами, систему охлаждения двигателя. Учитывая уже солидный возраст этого авто, эксперты сильно не советуют связываться с этой моделью.

Ранее Компания Ford вынуждена отозвать около 1,9 млн Explorer 2011-2019 годов выпуска и более 146 000 авто моделей EcoSport и Focus.