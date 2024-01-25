Ford EcoSport и Focus отзывают с рынков Северной Америки из-за дефекта масляной системы

Ford отзывает более 146 000 автомобилей с EcoBoost — что случилось
Компания Ford отзывает ряд моделей Ford EcoSport и Focus, всего — 139 730 автомобилей в США и еще 7 164 в Канаде, оснащенных 1-литровым двигателем EcoBoost. После расследования компания Ford и Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) нашли решение для владельцев Ford, которые жаловались на поломку двигателей из-за самозасорения масляной системы.
Об этом сообщил Driving.
Проблема касается:
- Ford EcoSport 2018-2022 годов выпуска, а также модели 2017 года в США;
- Ford Focus 2016-2018 годов выпуска с 3-цилиндровым двигателем объемом 1 л.
Подробности дефекта
По данным Министерства транспорта Канады, на этих автомобилях "может выйти из строя натяжитель масляной помпы двигателя и/или приводной ремень масляной помпы двигателя, что приведет к потере давления моторного масла".
В документе NHTSA указывается, что кронштейн натяжителя приводного ремня масляного насоса может сломаться или отделиться от опорной пластины, а материал приводного ремня насоса может разрушиться. Это отрицательно отразится на тяговой мощности и тормозной системе автомобиля.
Как Ford решит проблему
Компания Ford рекомендует владельцам транспортировать свои автомобили в дилерские центры для проверки. При необходимости блок натяжителя приводного ремня масляной помпы и приводной ремень будут заменены без дополнительной оплаты.
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