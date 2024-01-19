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Оновлений Ford Kuga вже пропонують в Європі — яка ціна та коли буде в Україні

19 січня 2024 19:50
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Ford Kuga: оновлений кросовер подорожчав та скоро з'явиться в Україні
Після рестайлінгу базова модель Ford Kuga на деяких європейських ринках подорожчала приблизно на 10%. Фото: carscoops.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

В Європі розпочинаються продажі оновленого кросовера Ford Kuga. Рестайлінговий паркетник отримав досить істотні зміни й ще до початку літа буде доступним в Україні.

Про це написав AUTO.RIA.

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Дизайн

Оновлений кросовер отримав широку смугу ходових вогнів, яка поєднує передні фари. Фальшрадіаторна решітка змінила форму й опинилася майже впритул до капота. Іншого вигляду набула головна оптика.

Інтер'єр

Авто оздобили новим поколінням мультимедійної системи SYNC 4 з тачскріном на 13,2 дюйма, яка підтримує бездротове підключення Apple CarPlay та Android Auto. Окремий модуль керування залишився з механічними кнопками.

Фото: carscoops.com

Варіанти силової установки

  • Стандартний 1,5-літровий EcoBoost на 150 к.с.
  • Гібрид з 2,5-літровим атмосферним двигуном на 180 к.с. (183 к.с. на повнопривідних автомобілях).
  • Плагін-гібрид з акумуляторною батареєю на 14,4 кВт·год потужністю 243 к.с.; запас ходу виключно на електричній тязі близько 70 км; розгін до 100 км/год за 7,3 секунди.

Ціна

Найдоступніша версія в Німеччині Kuga в комплектації Titanium коштує 39 950 євро.

Раніше ми писали, що Ford Mustang GTD 2025 року стане найшвидшим авто за всю історію компанії. Також повідомляли, що Ford F-150 увійшов до трійки найбільш надійних американських авто з пробігом.

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