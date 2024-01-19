Ford Kuga: оновлений кросовер подорожчав та скоро з'явиться в Україні

Оновлений Ford Kuga вже пропонують в Європі — яка ціна та коли буде в Україні
В Європі розпочинаються продажі оновленого кросовера Ford Kuga. Рестайлінговий паркетник отримав досить істотні зміни й ще до початку літа буде доступним в Україні.
Про це написав AUTO.RIA.
Дизайн
Оновлений кросовер отримав широку смугу ходових вогнів, яка поєднує передні фари. Фальшрадіаторна решітка змінила форму й опинилася майже впритул до капота. Іншого вигляду набула головна оптика.
Інтер'єр
Авто оздобили новим поколінням мультимедійної системи SYNC 4 з тачскріном на 13,2 дюйма, яка підтримує бездротове підключення Apple CarPlay та Android Auto. Окремий модуль керування залишився з механічними кнопками.
Варіанти силової установки
- Стандартний 1,5-літровий EcoBoost на 150 к.с.
- Гібрид з 2,5-літровим атмосферним двигуном на 180 к.с. (183 к.с. на повнопривідних автомобілях).
- Плагін-гібрид з акумуляторною батареєю на 14,4 кВт·год потужністю 243 к.с.; запас ходу виключно на електричній тязі близько 70 км; розгін до 100 км/год за 7,3 секунди.
Ціна
Найдоступніша версія в Німеччині Kuga в комплектації Titanium коштує 39 950 євро.
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