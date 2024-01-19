Ford Kuga: оновлений кросовер подорожчав та скоро з'явиться в Україні

Після рестайлінгу базова модель Ford Kuga на деяких європейських ринках подорожчала приблизно на 10%. Фото: carscoops.com

В Європі розпочинаються продажі оновленого кросовера Ford Kuga. Рестайлінговий паркетник отримав досить істотні зміни й ще до початку літа буде доступним в Україні.

Про це написав AUTO.RIA.

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Дизайн

Оновлений кросовер отримав широку смугу ходових вогнів, яка поєднує передні фари. Фальшрадіаторна решітка змінила форму й опинилася майже впритул до капота. Іншого вигляду набула головна оптика.

Інтер'єр

Авто оздобили новим поколінням мультимедійної системи SYNC 4 з тачскріном на 13,2 дюйма, яка підтримує бездротове підключення Apple CarPlay та Android Auto. Окремий модуль керування залишився з механічними кнопками.

Фото: carscoops.com

Варіанти силової установки

Стандартний 1,5-літровий EcoBoost на 150 к.с.

Гібрид з 2,5-літровим атмосферним двигуном на 180 к.с. (183 к.с. на повнопривідних автомобілях).

Плагін-гібрид з акумуляторною батареєю на 14,4 кВт·год потужністю 243 к.с.; запас ходу виключно на електричній тязі близько 70 км; розгін до 100 км/год за 7,3 секунди.

Ціна

Найдоступніша версія в Німеччині Kuga в комплектації Titanium коштує 39 950 євро.

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