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Обновленный Ford Kuga уже предлагают в Европе — какая цена и когда будет в Украине

19 января 2024 19:50
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Ford Kuga: обновленный кроссовер подорожал и скоро появится в Украине
После рестайлинга базовая модель Ford Kuga на некоторых европейских рынках подорожала примерно на 10%. Фото: carscoops.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

В Европе начинаются продажи обновленного кроссовера Ford Kuga. Рестайлинговый паркетчик получил достаточно существенные изменения и еще до начала лета будет доступен в Украине.

Об этом пишет AUTO.RIA.

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Дизайн

Обновленный кроссовер получил широкую полосу ходовых огней, объединяющих передние фары. Фальш-радиаторная решетка изменила форму и оказалась почти вплотную к капоту. Иной вид приобрела главная оптика.

Интерьер

Авто остастили новым поколением мультимедийной системы SYNC 4 с тачскрином на 13,2 дюйма, поддерживающей беспроводное подключение Apple CarPlay и Android Auto. Отдельный модуль управления остался с кнопками.

Фото: carscoops.com

Варианты силовой установки

  • Стандартный 1,5-литровый EcoBoost на 150 л.
  • Гибрид с 2,5-литровым атмосферным двигателем на 180 л.с. (183 л.с. на полноприводных автомобилях).
  • Плагин-гибрид с аккумуляторной батареей на 14,4 кВтч мощностью 243 л.с.; запас хода исключительно на электрической тяге около 70 км; разгон до 100 км/ч за 7,3 секунды.

Цена

Самая доступная версия в Германии Kuga в комплектации Titanium стоит 39 950 евро.

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