Ford Mustang Mach-E: в Украине начались продажи электрического кроссовера

Mustang Mach-E по цене значительно доступнее европейских конкурентов. Фото: ford.co.uk

Наконец-то доехал до Украины электрический кроссовер Mustang Mach-E, который был представлен еще в 2019 году. Отечественные дилеры уже объявили цены и стали собирать заказы.

Об этом сообщил AUTO.RIA.

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Характеристики Mustang Mach-E

Длина: 4712 мм.

Колесная база: 2984 мм.

Полный повод.

Силовая установка 269 л.с. с крутящим моментом 580 Нм.

Имеет литий-ионный тяговый аккумулятор на 75 кВт-ч.

Запас хода 400 км.

Разгон до 100 км/ч за 6,3 с.

С такими габаритами Mustang Mach-E может конкурировать с электрическими Jaguar i-Pace, BMW iX3 и Mercedes-Benz EQC. Однако Mach-E будет значительно доступнее по цене каждого из них, хотя и уступает им в мощности.

Комплектация и цена

Начальная стоимость нового Ford Mustang Mach-E составляет 2 043 892 грн в комплектации Premium. Автомобиль достаточно щедро оборудован и имеет:

два дисплея в салоне — 10,2 и 15,5 дюйма;

музыкальную установку Bang&Olufsen с аудиосистемой на 10 динамиков;

кожаную обивку;

электрическую настройку сидений;

двухзонный климат-контроль:

адаптивные светодиодные фары и т.д.

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