Ford Mustang Mach-E: в Украине начались продажи электрического кроссовера

В Украине начались продажи Ford Mustang Mach-E — комплектация и цены
Наконец-то доехал до Украины электрический кроссовер Mustang Mach-E, который был представлен еще в 2019 году. Отечественные дилеры уже объявили цены и стали собирать заказы.
Об этом сообщил AUTO.RIA.
Характеристики Mustang Mach-E
- Длина: 4712 мм.
- Колесная база: 2984 мм.
- Полный повод.
- Силовая установка 269 л.с. с крутящим моментом 580 Нм.
- Имеет литий-ионный тяговый аккумулятор на 75 кВт-ч.
- Запас хода 400 км.
- Разгон до 100 км/ч за 6,3 с.
С такими габаритами Mustang Mach-E может конкурировать с электрическими Jaguar i-Pace, BMW iX3 и Mercedes-Benz EQC. Однако Mach-E будет значительно доступнее по цене каждого из них, хотя и уступает им в мощности.
Комплектация и цена
Начальная стоимость нового Ford Mustang Mach-E составляет 2 043 892 грн в комплектации Premium. Автомобиль достаточно щедро оборудован и имеет:
- два дисплея в салоне — 10,2 и 15,5 дюйма;
- музыкальную установку Bang&Olufsen с аудиосистемой на 10 динамиков;
- кожаную обивку;
- электрическую настройку сидений;
- двухзонный климат-контроль:
- адаптивные светодиодные фары и т.д.
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