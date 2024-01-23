Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow В Украине начались продажи Ford Mustang Mach-E — комплектация и цены arrow

В Украине начались продажи Ford Mustang Mach-E — комплектация и цены

23 января 2024 20:44
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Ford Mustang Mach-E: в Украине начались продажи электрического кроссовера
Mustang Mach-E по цене значительно доступнее европейских конкурентов. Фото: ford.co.uk
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Наконец-то доехал до Украины электрический кроссовер Mustang Mach-E, который был представлен еще в 2019 году. Отечественные дилеры уже объявили цены и стали собирать заказы.

Об этом сообщил AUTO.RIA.

Читайте также:

Характеристики Mustang Mach-E

  • Длина: 4712 мм.
  • Колесная база: 2984 мм.
  • Полный повод.
  • Силовая установка 269 л.с. с крутящим моментом 580 Нм.
  • Имеет литий-ионный тяговый аккумулятор на 75 кВт-ч.
  • Запас хода 400 км.
  • Разгон до 100 км/ч за 6,3 с.

С такими габаритами Mustang Mach-E может конкурировать с электрическими Jaguar i-Pace, BMW iX3 и Mercedes-Benz EQC. Однако Mach-E будет значительно доступнее по цене каждого из них, хотя и уступает им в мощности.

Комплектация и цена

Начальная стоимость нового Ford Mustang Mach-E составляет 2 043 892 грн в комплектации Premium. Автомобиль достаточно щедро оборудован и имеет:

  • два дисплея в салоне — 10,2 и 15,5 дюйма;
  • музыкальную установку Bang&Olufsen с аудиосистемой на 10 динамиков;
  • кожаную обивку;
  • электрическую настройку сидений;
  • двухзонный климат-контроль:
  • адаптивные светодиодные фары и т.д.

Ранее мы писали, что Ford Mustang GTD 2025 станет самым быстрым авто за всю историю компании. Также представили ТОП-3 лучших бюджетных спортивных автомобилей 2023-2024 годов.

авто
Ford
электрокары
цены
продажа авто
електромобиль

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

19 января 2024

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

13 января 2024
Новость с видео

06:09 Надвигаются беспощадные метели — синоптики предупредили области, которые сегодня заметет снегом

12 января 2024

00:22 Народный синоптик Диденко объяснила, почему киевляне слышали гром

Актуальное по теме