Рейтинг лучших недорогих спорткаров 2023-2024 модельных годов

Производители предлагают много вариантов удобных спортивных автомобилей для ежедневного вождения. Фото: thedrive.com

Дорогие спортивные автомобили обычно имеют больше цилиндров, лошадиных сил и премиальных материалов в интерьере. Но существует множество новых автомобилей, которые обеспечат столько же удовольствия от вождения по гораздо более приятной цене.

Об этом написал Hot Cars.

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Эксперты проанализировали новые спортивные автомобили 2023 и 2024 модельных годов с базовой стоимостью не выше 35 000 долларов. Предлагаем тройку лучших с точки зрения соотношения цены и качества.

1. Ford Mustang 2024

Балл: 8,4 из 10

Фото: 3dexport.com

Цена: от 30 920 долларов.

от Двигатели: 2,3 л V8 с турбонаддувом / 5 л V8 с турбонаддувом.

2,3 л V8 с турбонаддувом / 5 л V8 с турбонаддувом. Лошадиные силы: 315-500.

315-500. Коробка передач: 6-ступенчатая МКПП / 10-ступенчатая АКПП.

6-ступенчатая МКПП / 10-ступенчатая АКПП. Разгон до 100 км/ч: 4,5 с.

4,5 с. Максимальная скорость: 243 км/ч.

Это уже седьмое поколение культового авто, которое имеет новую переднюю панель, обновленное шасси, новый интерьер и некоторые изменения в силовом агрегате.

Модель начального уровня поставляется с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач в стандартной комплектации, механика доступна только для комплектаций GT и выше.

2. Ford Mustang 2023

Балл: 8,4 из 10

Фото: carbuzz.com

Цена: от 27 770 долларов.

от Двигатели: 2,3 л 4-цилиндровый с турбонаддувом / 5 л V8.

2,3 л 4-цилиндровый с турбонаддувом / 5 л V8. Лошадиные силы: 310-470.

310-470. Коробка передач: 6-ступенчатая механическая / 10-ступенчатая автоматическая.

6-ступенчатая механическая / 10-ступенчатая автоматическая. Разгон до 100 км/ч: 5,5 с.

5,5 с. Максимальная скорость: 233 км/ч.

Начальная модель EcoBoost стоит менее 30 000 долларов. Конечно, она имеет меньшее количество цилиндров, чем GT с двигателем V8, но также обеспечивает мощный опыт вождения и отлично подходит для ежедневных поездок, демонстрируя лучшие показатели топливной эффективности.

3. Chevrolet Camaro LT V6 2023

Балл: 8,1 из 10

Фото: medlinchevrolet.com

Цена: от 32 495 долларов.

от Двигатели: 2 л рядный с турбонаддувом / 3,6 л V6 / 6,2 л V8 / 6,2 л V8 с наддувом.

2 л рядный с турбонаддувом / 3,6 л V6 / 6,2 л V8 / 6,2 л V8 с наддувом. Лошадиные силы: 275-650.

275-650. Коробка передач: 6-ступенчатая механическая / 10-ступенчатая автоматическая.

6-ступенчатая механическая / 10-ступенчатая автоматическая. Разгон до 100 км/ч: 5,2 с.

5,2 с. Максимальная скорость: 240 км/ч.

Chevrolet Camaro LT V6 не слишком мощный, но и не дорогой. Производители обещают оптимальный баланс удовольствия, от езды производительности и цены.

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