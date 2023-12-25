Рейтинг лучших недорогих спорткаров 2023-2024 модельных годов

ТОП-3 лучших бюджетных спортивных автомобиля 2023-2024 годов
Дорогие спортивные автомобили обычно имеют больше цилиндров, лошадиных сил и премиальных материалов в интерьере. Но существует множество новых автомобилей, которые обеспечат столько же удовольствия от вождения по гораздо более приятной цене.
Об этом написал Hot Cars.
Эксперты проанализировали новые спортивные автомобили 2023 и 2024 модельных годов с базовой стоимостью не выше 35 000 долларов. Предлагаем тройку лучших с точки зрения соотношения цены и качества.
1. Ford Mustang 2024
Балл: 8,4 из 10
- Цена: от 30 920 долларов.
- Двигатели: 2,3 л V8 с турбонаддувом / 5 л V8 с турбонаддувом.
- Лошадиные силы: 315-500.
- Коробка передач: 6-ступенчатая МКПП / 10-ступенчатая АКПП.
- Разгон до 100 км/ч: 4,5 с.
- Максимальная скорость: 243 км/ч.
Это уже седьмое поколение культового авто, которое имеет новую переднюю панель, обновленное шасси, новый интерьер и некоторые изменения в силовом агрегате.
Модель начального уровня поставляется с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач в стандартной комплектации, механика доступна только для комплектаций GT и выше.
2. Ford Mustang 2023
Балл: 8,4 из 10
- Цена: от 27 770 долларов.
- Двигатели: 2,3 л 4-цилиндровый с турбонаддувом / 5 л V8.
- Лошадиные силы: 310-470.
- Коробка передач: 6-ступенчатая механическая / 10-ступенчатая автоматическая.
- Разгон до 100 км/ч: 5,5 с.
- Максимальная скорость: 233 км/ч.
Начальная модель EcoBoost стоит менее 30 000 долларов. Конечно, она имеет меньшее количество цилиндров, чем GT с двигателем V8, но также обеспечивает мощный опыт вождения и отлично подходит для ежедневных поездок, демонстрируя лучшие показатели топливной эффективности.
3. Chevrolet Camaro LT V6 2023
Балл: 8,1 из 10
- Цена: от 32 495 долларов.
- Двигатели: 2 л рядный с турбонаддувом / 3,6 л V6 / 6,2 л V8 / 6,2 л V8 с наддувом.
- Лошадиные силы: 275-650.
- Коробка передач: 6-ступенчатая механическая / 10-ступенчатая автоматическая.
- Разгон до 100 км/ч: 5,2 с.
- Максимальная скорость: 240 км/ч.
Chevrolet Camaro LT V6 не слишком мощный, но и не дорогой. Производители обещают оптимальный баланс удовольствия, от езды производительности и цены.
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