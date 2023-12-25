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ТОП-3 лучших бюджетных спортивных автомобиля 2023-2024 годов

25 декабря 2023 17:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Рейтинг лучших недорогих спорткаров 2023-2024 модельных годов
Производители предлагают много вариантов удобных спортивных автомобилей для ежедневного вождения. Фото: thedrive.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Дорогие спортивные автомобили обычно имеют больше цилиндров, лошадиных сил и премиальных материалов в интерьере. Но существует множество новых автомобилей, которые обеспечат столько же удовольствия от вождения по гораздо более приятной цене.

Об этом написал Hot Cars.

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Эксперты проанализировали новые спортивные автомобили 2023 и 2024 модельных годов с базовой стоимостью не выше 35 000 долларов. Предлагаем тройку лучших с точки зрения соотношения цены и качества.

1. Ford Mustang 2024

Балл: 8,4 из 10

Фото: 3dexport.com
  • Цена: от 30 920 долларов.
  • Двигатели: 2,3 л V8 с турбонаддувом / 5 л V8 с турбонаддувом.
  • Лошадиные силы: 315-500.
  • Коробка передач: 6-ступенчатая МКПП / 10-ступенчатая АКПП.
  • Разгон до 100 км/ч: 4,5 с.
  • Максимальная скорость: 243 км/ч.

Это уже седьмое поколение культового авто, которое имеет новую переднюю панель, обновленное шасси, новый интерьер и некоторые изменения в силовом агрегате.

Модель начального уровня поставляется с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач в стандартной комплектации, механика доступна только для комплектаций GT и выше.

2. Ford Mustang 2023

Балл: 8,4 из 10

Фото: carbuzz.com
  • Цена: от 27 770 долларов.
  • Двигатели: 2,3 л 4-цилиндровый с турбонаддувом / 5 л V8.
  • Лошадиные силы: 310-470.
  • Коробка передач: 6-ступенчатая механическая / 10-ступенчатая автоматическая.
  • Разгон до 100 км/ч: 5,5 с.
  • Максимальная скорость: 233 км/ч.

Начальная модель EcoBoost стоит менее 30 000 долларов. Конечно, она имеет меньшее количество цилиндров, чем GT с двигателем V8, но также обеспечивает мощный опыт вождения и отлично подходит для ежедневных поездок, демонстрируя лучшие показатели топливной эффективности.

3. Chevrolet Camaro LT V6 2023

Балл: 8,1 из 10

Фото: medlinchevrolet.com
  • Цена: от 32 495 долларов.
  • Двигатели: 2 л рядный с турбонаддувом / 3,6 л V6 / 6,2 л V8 / 6,2 л V8 с наддувом.
  • Лошадиные силы: 275-650.
  • Коробка передач: 6-ступенчатая механическая / 10-ступенчатая автоматическая.
  • Разгон до 100 км/ч: 5,2 с.
  • Максимальная скорость: 240 км/ч.

Chevrolet Camaro LT V6 не слишком мощный, но и не дорогой. Производители обещают оптимальный баланс удовольствия, от езды производительности и цены.

Ранее мы публиковали ТОП-5 самых быстрых кроссоверов. Также в Швеции представили суперкар, способный разогнаться до 350 км/ч.

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