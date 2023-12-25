Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow ТОП 3 найкращих бюджетних спортивних автомобілів 2023-2024 років arrow

ТОП 3 найкращих бюджетних спортивних автомобілів 2023-2024 років

25 грудня 2023 17:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Рейтинг найкращих недорогих спорткарів 2023-2024 модельних років
Виробники пропонують багато варіантів зручних спортивних авто для щоденного водіння. Фото: thedrive.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Дорогі спортивні автомобілі зазвичай мають більше циліндрів, кінських сил та преміальних матеріалів в інтер'єрі. Але існує безліч нових автомобілів, які забезпечать стільки ж задоволення від водіння за набагато приємнішу ціну.

Про це написав Hot Cars.

Читайте також:

Експерти проаналізували нові спортивні автомобілі 2023 та 2024 модельних років з базовою вартістю не вище 35 000 доларів. Пропонуємо трійку найкращих з точки зору співвідношення ціни та якості.

1. Ford Mustang 2024

Бал: 8,4 з 10

Фото: 3dexport.com
  • Ціна: від 30 920 доларів.
  • Двигуни: 2,3 л V8 з турбонаддувом / 5 л V8 з турбонаддувом.
  • Кінські сили: 315-500.
  • Коробка передач: 6-ступінчаста МКПП / 10-ступінчаста АКПП.
  • Розгін до 100 км/год: 4,5 с.
  • Максимальна швидкість: 243 км/год.

Це вже сьоме покоління культового авто, яке має нову передню панель, оновлене шасі, повністю новий інтер'єр та деякі зміни в силовому агрегаті.

Модель початкового рівня поставляється з 10-ступінчастою автоматичною коробкою передач в стандартній комплектації, механіка доступна лише для комплектацій GT й вище.

2. Ford Mustang 2023

Бал: 8,4 з 10

Фото: carbuzz.com
  • Ціна: від 27 770 доларів.
  • Двигуни: 2,3 л 4-циліндровий з турбонаддувом / 5 л V8.
  • Кінські сили: 310-470.
  • Коробка передач: 6-ступінчаста механічна / 10-ступінчаста автоматична.
  • Розгін до 100 км/год: 5,5 с.
  • Максимальна швидкість: 233 км/год.

Початкова модель EcoBoost коштує менш як 30 000 доларів. Звичайно, вона має меншу кількість циліндрів, ніж GT з двигуном V8, але також забезпечує потужний досвід водіння та чудово підходить для щоденних поїздок, демонструючи кращі показники паливної ефективності.

3. Chevrolet Camaro LT V6 2023

Бал: 8,1 з 10

Фото: medlinchevrolet.com
  • Ціна: від 32 495 доларів.
  • Двигуни: 2 л рядний з турбонаддувом / 3,6 л V6 / 6,2 л V8 / 6,2 л V8 з наддувом.
  • Кінські сили: 275-650.
  • Коробка передач: 6-ступінчаста механічна / 10-ступінчаста автоматична.
  • Розгін до 100 км/год: 5,2 с.
  • Максимальна швидкість: 240 км/год.

Chevrolet Camaro LT V6 не надто потужний, але й не дорогий. Виробники обіцяють оптимальний баланс задоволення від їзди, продуктивності та вартості.

Раніше ми публікували ТОП 5 найшвидших кросоверів. Також у Швеції представили суперкар, що здатний розігнатися до 350 км/год.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:58 Працівники ТЦК здійснили рейд на один з найбільших ринків Києва

06:40 Ціни на металобрухт у грудні. Скільки коштує 1 кг чорного металу в Україні

06:20 Особливості пекінської капусти — користь та шкода

08:43 Українці можуть отримати 5 тис. грн від ПриватБанку — що треба встигнути до 31 грудня

Новина з фото

07:25 Оптична головоломка, яку за 11 секунд може вирішити лише 1% людей

Примусова паспортизація в Енергодарі. Чому працівників ЗАЕС не пускають на станцію - 80x80

Примусова паспортизація в Енергодарі. Чому працівників ЗАЕС не пускають на станцію

Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

19:57 Яка категорія українців отримуватиме повістки вже з 1 січня — роз'яснення

11:15 Легенди української естради воз’єднаються після 20 років розлуки

18:30 Проїхати на південь Одещини чоловікам стане складніше — нові правила ДПСУ

09:40 Динамо взимку продасть свою зірку до закордонного клубу — про кого йдеться

Актуальне по темі