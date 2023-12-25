Рейтинг найкращих недорогих спорткарів 2023-2024 модельних років

Виробники пропонують багато варіантів зручних спортивних авто для щоденного водіння. Фото: thedrive.com

Дорогі спортивні автомобілі зазвичай мають більше циліндрів, кінських сил та преміальних матеріалів в інтер'єрі. Але існує безліч нових автомобілів, які забезпечать стільки ж задоволення від водіння за набагато приємнішу ціну.

Про це написав Hot Cars.

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Експерти проаналізували нові спортивні автомобілі 2023 та 2024 модельних років з базовою вартістю не вище 35 000 доларів. Пропонуємо трійку найкращих з точки зору співвідношення ціни та якості.

1. Ford Mustang 2024

Бал: 8,4 з 10

Фото: 3dexport.com

Ціна: від 30 920 доларів.

від Двигуни: 2,3 л V8 з турбонаддувом / 5 л V8 з турбонаддувом.

2,3 л V8 з турбонаддувом / 5 л V8 з турбонаддувом. Кінські сили: 315-500.

315-500. Коробка передач: 6-ступінчаста МКПП / 10-ступінчаста АКПП.

6-ступінчаста МКПП / 10-ступінчаста АКПП. Розгін до 100 км/год: 4,5 с.

4,5 с. Максимальна швидкість: 243 км/год.

Це вже сьоме покоління культового авто, яке має нову передню панель, оновлене шасі, повністю новий інтер'єр та деякі зміни в силовому агрегаті.

Модель початкового рівня поставляється з 10-ступінчастою автоматичною коробкою передач в стандартній комплектації, механіка доступна лише для комплектацій GT й вище.

2. Ford Mustang 2023

Бал: 8,4 з 10

Фото: carbuzz.com

Ціна: від 27 770 доларів.

від Двигуни: 2,3 л 4-циліндровий з турбонаддувом / 5 л V8.

2,3 л 4-циліндровий з турбонаддувом / 5 л V8. Кінські сили: 310-470.

310-470. Коробка передач: 6-ступінчаста механічна / 10-ступінчаста автоматична.

6-ступінчаста механічна / 10-ступінчаста автоматична. Розгін до 100 км/год: 5,5 с.

5,5 с. Максимальна швидкість: 233 км/год.

Початкова модель EcoBoost коштує менш як 30 000 доларів. Звичайно, вона має меншу кількість циліндрів, ніж GT з двигуном V8, але також забезпечує потужний досвід водіння та чудово підходить для щоденних поїздок, демонструючи кращі показники паливної ефективності.

3. Chevrolet Camaro LT V6 2023

Бал: 8,1 з 10

Фото: medlinchevrolet.com

Ціна: від 32 495 доларів.

від Двигуни: 2 л рядний з турбонаддувом / 3,6 л V6 / 6,2 л V8 / 6,2 л V8 з наддувом.

2 л рядний з турбонаддувом / 3,6 л V6 / 6,2 л V8 / 6,2 л V8 з наддувом. Кінські сили: 275-650.

275-650. Коробка передач: 6-ступінчаста механічна / 10-ступінчаста автоматична.

6-ступінчаста механічна / 10-ступінчаста автоматична. Розгін до 100 км/год: 5,2 с.

5,2 с. Максимальна швидкість: 240 км/год.

Chevrolet Camaro LT V6 не надто потужний, але й не дорогий. Виробники обіцяють оптимальний баланс задоволення від їзди, продуктивності та вартості.

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