Рейтинг найкращих недорогих спорткарів 2023-2024 модельних років

ТОП 3 найкращих бюджетних спортивних автомобілів 2023-2024 років
Дорогі спортивні автомобілі зазвичай мають більше циліндрів, кінських сил та преміальних матеріалів в інтер'єрі. Але існує безліч нових автомобілів, які забезпечать стільки ж задоволення від водіння за набагато приємнішу ціну.
Про це написав Hot Cars.
Експерти проаналізували нові спортивні автомобілі 2023 та 2024 модельних років з базовою вартістю не вище 35 000 доларів. Пропонуємо трійку найкращих з точки зору співвідношення ціни та якості.
1. Ford Mustang 2024
Бал: 8,4 з 10
- Ціна: від 30 920 доларів.
- Двигуни: 2,3 л V8 з турбонаддувом / 5 л V8 з турбонаддувом.
- Кінські сили: 315-500.
- Коробка передач: 6-ступінчаста МКПП / 10-ступінчаста АКПП.
- Розгін до 100 км/год: 4,5 с.
- Максимальна швидкість: 243 км/год.
Це вже сьоме покоління культового авто, яке має нову передню панель, оновлене шасі, повністю новий інтер'єр та деякі зміни в силовому агрегаті.
Модель початкового рівня поставляється з 10-ступінчастою автоматичною коробкою передач в стандартній комплектації, механіка доступна лише для комплектацій GT й вище.
2. Ford Mustang 2023
Бал: 8,4 з 10
- Ціна: від 27 770 доларів.
- Двигуни: 2,3 л 4-циліндровий з турбонаддувом / 5 л V8.
- Кінські сили: 310-470.
- Коробка передач: 6-ступінчаста механічна / 10-ступінчаста автоматична.
- Розгін до 100 км/год: 5,5 с.
- Максимальна швидкість: 233 км/год.
Початкова модель EcoBoost коштує менш як 30 000 доларів. Звичайно, вона має меншу кількість циліндрів, ніж GT з двигуном V8, але також забезпечує потужний досвід водіння та чудово підходить для щоденних поїздок, демонструючи кращі показники паливної ефективності.
3. Chevrolet Camaro LT V6 2023
Бал: 8,1 з 10
- Ціна: від 32 495 доларів.
- Двигуни: 2 л рядний з турбонаддувом / 3,6 л V6 / 6,2 л V8 / 6,2 л V8 з наддувом.
- Кінські сили: 275-650.
- Коробка передач: 6-ступінчаста механічна / 10-ступінчаста автоматична.
- Розгін до 100 км/год: 5,2 с.
- Максимальна швидкість: 240 км/год.
Chevrolet Camaro LT V6 не надто потужний, але й не дорогий. Виробники обіцяють оптимальний баланс задоволення від їзди, продуктивності та вартості.
Раніше ми публікували ТОП 5 найшвидших кросоверів. Також у Швеції представили суперкар, що здатний розігнатися до 350 км/год.
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