Ford Mustang Mach-E: в Україні почалися продажі електричного кросовера

Mustang Mach-E за ціною значно доступніший європейських конкурентів. Фото: ford.co.uk

Нарешті доїхав до України електричний кросовер Mustang Mach-E, який був представлений ще 2019 році. Вітчизняні дилери вже оголосили ціни та почали збирати замовлення.

Про це повідомив AUTO.RIA.

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Характеристики Mustang Mach-E

Довжина: 4712 мм.

Колісна база: 2984 мм.

Повний привід.

Силова установка 269 к.с. з крутним моментом 580 Н·м.

Має літій-іонний тяговий акумулятор на 75 кВт-год.

Запас ходу 400 км.

Розгін до 100 км/год за 6,3 с.

З такими габаритами Mustang Mach-E може конкурувати з електричними Jaguar i-Pace, BMW iX3 та Mercedes-Benz EQC. Однак Mach-E буде значно доступнішим за ціною кожного з них, хоча й поступатиметься їм у потужності.

Комплектація та ціна

Початкова вартість нового Ford Mustang Mach-E становить 2 043 892 грн у комплектації Premium. Автомобіль доволі щедро обладнаний та має:

два дисплеї в салоні — 10,2 та 15,5 дюйма;

музичну установку Bang & Olufsen з аудіосистемою на 10 динаміків;

шкіряну оббивку;

електричне налаштування сидінь;

двозонний клімат-контроль:

адаптивні світлодіодні фари тощо.

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