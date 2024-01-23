Ford Mustang Mach-E: в Україні почалися продажі електричного кросовера

В Україні розпочалися продажі Ford Mustang Mach-E — комплектація та ціни
Нарешті доїхав до України електричний кросовер Mustang Mach-E, який був представлений ще 2019 році. Вітчизняні дилери вже оголосили ціни та почали збирати замовлення.
Про це повідомив AUTO.RIA.
Характеристики Mustang Mach-E
- Довжина: 4712 мм.
- Колісна база: 2984 мм.
- Повний привід.
- Силова установка 269 к.с. з крутним моментом 580 Н·м.
- Має літій-іонний тяговий акумулятор на 75 кВт-год.
- Запас ходу 400 км.
- Розгін до 100 км/год за 6,3 с.
З такими габаритами Mustang Mach-E може конкурувати з електричними Jaguar i-Pace, BMW iX3 та Mercedes-Benz EQC. Однак Mach-E буде значно доступнішим за ціною кожного з них, хоча й поступатиметься їм у потужності.
Комплектація та ціна
Початкова вартість нового Ford Mustang Mach-E становить 2 043 892 грн у комплектації Premium. Автомобіль доволі щедро обладнаний та має:
- два дисплеї в салоні — 10,2 та 15,5 дюйма;
- музичну установку Bang & Olufsen з аудіосистемою на 10 динаміків;
- шкіряну оббивку;
- електричне налаштування сидінь;
- двозонний клімат-контроль:
- адаптивні світлодіодні фари тощо.
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