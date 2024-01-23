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В Україні розпочалися продажі Ford Mustang Mach-E — комплектація та ціни

23 січня 2024 20:44
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Ford Mustang Mach-E: в Україні почалися продажі електричного кросовера
Mustang Mach-E за ціною значно доступніший європейських конкурентів. Фото: ford.co.uk
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Нарешті доїхав до України електричний кросовер Mustang Mach-E, який був представлений ще 2019 році. Вітчизняні дилери вже оголосили ціни та почали збирати замовлення.

Про це повідомив AUTO.RIA.

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Характеристики Mustang Mach-E

  • Довжина: 4712 мм.
  • Колісна база: 2984 мм.
  • Повний привід.
  • Силова установка 269 к.с. з крутним моментом 580 Н·м.
  • Має літій-іонний тяговий акумулятор на 75 кВт-год.
  • Запас ходу 400 км.
  • Розгін до 100 км/год за 6,3 с.

З такими габаритами Mustang Mach-E може конкурувати з електричними Jaguar i-Pace, BMW iX3 та Mercedes-Benz EQC. Однак Mach-E буде значно доступнішим за ціною кожного з них, хоча й поступатиметься їм у потужності.

Комплектація та ціна

Початкова вартість нового Ford Mustang Mach-E становить 2 043 892 грн у комплектації Premium. Автомобіль доволі щедро обладнаний та має:

  • два дисплеї в салоні — 10,2 та 15,5 дюйма;
  • музичну установку Bang & Olufsen з аудіосистемою на 10 динаміків;
  • шкіряну оббивку;
  • електричне налаштування сидінь;
  • двозонний клімат-контроль:
  • адаптивні світлодіодні фари тощо.

Раніше ми писали, що Ford Mustang GTD 2025 року стане найшвидшим авто за всю історію компанії. Також представили ТОП-3 найкращих бюджетних спортивних автомобілів 2023-2024 років.

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