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Ford отзывает почти два миллиона внедорожников Explorer из-за дефекта

25 января 2024 06:36
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Ford отзывает почти два миллиона внедорожников Explorer из-за дефекта
Внедорожник Ford Explorer. Фото: autopark.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Компания Ford вынуждена отозвать около 1,9 миллиона внедорожников Explorer 2011-2019 гг. выпуска из-за дефекта деталей на лобовом стекле. Так, клипсы, держащие декоративную накладку вокруг стекла, могут отлететь во время движения и нанести вред другим водителям.

Об этом сообщает Washington Post.

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По данным издания, обшивка прикреплена к колоннам рядом с окнами, поэтому водители, имеющие авто с дефектом, смогут увидеть щели вокруг ослабленной обработки или услышать лязг или сильный шум ветра. О пострадавших или жертвах в результате неисправности компании пока не известно.

Впервые о проблеме сообщили в 2018 году, однако не слишком ее учитывали, а сделав диагностику, дело закрыли в 2021 году. Позже, когда начало поступать в компанию все больше жалоб, в прошлом году началось новое расследование.

По состоянию на 12 января 2024 года Ford зафиксировала более 568 жалоб и 14 377 отчетов о гарантиях, касающихся некачественной обработки. Таким образом, около 5% отозванных Explorer имеют проблемы с лобовым стеклом.

Компания обещает починить владельцам поврежденные авто бесплатно. Сообщается, что замены прикрепят дополнительным клеем, чтобы не отлетели.

Напомним, что в прошлом году в украинских автосалонах было приобретено 7250 новых электрокаров, что в три раза больше показателей 2022 года. Рекорды продаж не были бы возможны без доступного предложения на рынке.

ремонт
авто
Ford
водители
дефекты

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