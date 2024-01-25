Ford отзывает почти два миллиона внедорожников Explorer из-за дефекта

Внедорожник Ford Explorer. Фото: autopark.ua

Компания Ford вынуждена отозвать около 1,9 миллиона внедорожников Explorer 2011-2019 гг. выпуска из-за дефекта деталей на лобовом стекле. Так, клипсы, держащие декоративную накладку вокруг стекла, могут отлететь во время движения и нанести вред другим водителям.

Об этом сообщает Washington Post.

Читайте также:

Что известно о дефекте во внедорожниках Ford

По данным издания, обшивка прикреплена к колоннам рядом с окнами, поэтому водители, имеющие авто с дефектом, смогут увидеть щели вокруг ослабленной обработки или услышать лязг или сильный шум ветра. О пострадавших или жертвах в результате неисправности компании пока не известно.

Впервые о проблеме сообщили в 2018 году, однако не слишком ее учитывали, а сделав диагностику, дело закрыли в 2021 году. Позже, когда начало поступать в компанию все больше жалоб, в прошлом году началось новое расследование.

По состоянию на 12 января 2024 года Ford зафиксировала более 568 жалоб и 14 377 отчетов о гарантиях, касающихся некачественной обработки. Таким образом, около 5% отозванных Explorer имеют проблемы с лобовым стеклом.

Компания обещает починить владельцам поврежденные авто бесплатно. Сообщается, что замены прикрепят дополнительным клеем, чтобы не отлетели.

Напомним, что в прошлом году в украинских автосалонах было приобретено 7250 новых электрокаров, что в три раза больше показателей 2022 года. Рекорды продаж не были бы возможны без доступного предложения на рынке.