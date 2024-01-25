Ford відкликає майже два мільйони позашляховиків Explorer через дефект

Позашляховик Ford Explorer. Фото: autopark.ua

Компанія Ford змушена відкликати близько 1,9 мільйона позашляховиків Explorer 2011-2019 рр. випуску через дефект деталей на лобовому склі. Так, кліпси, що тримають декоративну накладку навколо скла, можуть відлетіти під час руху та завдати шкоди іншим водіям.

Про це повідомляє Washington Post.

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Що відомо про дефект в позашляховиках Ford

За даними видання, обшивка прикріплена до колон поруч із вікнами, тому водії, що мають авто з дефектом, зможуть побачити щілини навколо ослабленої обробки або почути брязкіт чи сильний шум вітру. Про постраждалих чи жертв внаслідок несправності компанії наразі не відомо.

Вперше про проблему повідомили 2018 року, однак не надто на неї зважали, а зробивши діагностику, справу закрили 2021 року. Пізніше, коли почало надходити в компанію все більше скарг торік розпочали нове розслідування.

Станом на 12 січня 2024 року Ford зафіксувала понад 568 скарг і 14 377 звітів про гарантію, що стосуються неякісної обробки. Таким чином близько 5% відкликаних Explorer мають проблеми з лобовим склом.

Компанія обіцяє полагодити власникам пошкоджені авто безкоштовно. Повідомляється, що заміни прикріплять додатковим клеєм, щоб не відлетіли.

Нагадаємо, що торік в українських автосалонах було придбано 7250 нових електрокарів, що втричі більше показників 2022 року. Рекорди продажів не були б можливі без доступної пропозиції на ринку.