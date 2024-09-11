Чотири моделі Ford з проблемною трансмісією — як правильно експлуатувати ці авто

Автомобілі Ford. Фото: whiteoakford.ca

Автомобілі під брендом Ford мають заслужену репутацію надійних, але жодна машина у світі повністю не позбавлена певних недоліків. На думку автоекспертів, низка моделей американського виробника мають дуже вразливу деталь — трансмісію.

Про це написав Avtopilot.

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Серед моделей Ford, у яких найчастіше не все гаразд з трансмісією, називають Focus, Fiesta, Escape та Explorer.

Ford Focus. Фото: motor1.com

З чим можуть зіткнутися власники Ford

з передчасним зносом трансмісії, особливо при інтенсивній експлуатації або недостатньому обслуговуванні;

з пробуксовуванням передач та перегріванням, які можуть призвести до серйозних пошкоджень та дорогого ремонту;

з витоками трансмісійної рідини, що може спричинити пошкодження внутрішніх компонентів.

Ford Fiesta. Фото: motorpoint.co.uk

Що рекомендується робити

Регулярне обслуговування трансмісії, включаючи заміну рідини та фільтра.

Слід уважно ставитися до небезпечних ознак — пробуксування, затримки перемикання передач, незвичайних шумів або витоку рідини. У разі їх виявлення, необхідно негайно звертатися до сервісного центру.

Потрібно ставитися до авто дбайливо — уникати різких стартів, гальмувань та буксирування важких причепів.

Все це допоможе зменшити навантаження на трансмісію та продовжити її термін служби.

Ford Escape. Фото: bayfieldford.com

Проблеми з трансмісією можуть виникнути у будь-якого автомобіля, але власникам Ford варто бути особливо пильними.

Дотримуючись рекомендацій щодо обслуговування та експлуатації, можна уникнути дорогого ремонту та забезпечити довговічність автомобіля.

Ford Explorer. Фото: edmunds.com

Раніше американські експерти з'ясували, який бренд крутіший — Toyota чи Ford. Також ми писали, що компанія Ford Europe випустила парфум з запахом бензину для електрокара.