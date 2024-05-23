Toyota проти Ford: які переваги має один культовий бренд над іншим

Ford Explorer та Toyota Highlander. Фото: motortrend.com

Toyota чи Ford? Якщо вирішуєте, на користь якого з цих культових брендів віддати перевагу при купівлі авто, то це може бути нелегкою задачею.

Бренди порівняли фахівці Hot Cars.

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Toyota вважається найнадійнішим автовиробником на ринку. Наприклад, модель Tundra 2007 року випуску встановила рекорд, подолавши пробіг понад 1,6 млн км.

З іншого боку компанія Ford заявила, що вона продала стільки пікапів F-150, що ці машини могли вишикуватися від Нью-Йорка до Лос-Анджелеса та назад.

Надійність проти можливості

Згідно з оцінками авторитетного J.D. Power, Toyota посіла друге місце в загальних рейтингах надійності, поступившись своєму ж бренду класу люкс Lexus. Ford зайняв лише 23 сходинку.

При цьому у 3023 році F-150 мав всього шість відкликань, а Toyota була змушена повернути 381 000 пікапів через неправильно виготовлену задню вісь.

Однак загалом більшість транспортних засобів цих брендів прослужать тривалий період часу, якщо обслуговувати їх належним чином.

Порівняння потужності

Toyota пропонує надзвичайно потужні позашляховики та вантажівки з кузовом на рамі. Але Ford F-450 може буксирувати вантаж понад 13 600 кг, а найпотужніший пікап Toyota Tundra — лише 5 443 кг.

Гібриди проти електрокарів

Коли ви думаєте про гібрид, то згадуєте Toyota Prius та інші моделі японського концерну. Ford виробляє багато повністю електричних автомобілів — від найпопулярнішого F-150 до кросовера Mustang Mach-E.

Ford пропонує бензиновий двигун V8 у деяких своїх продуктах, тоді як найпотужніші моделі Toyota — Tundra та Sequoia, можна придбати лише з гібридним двигуном V6 з подвійним турбонаддувом.

Водночас F-150 все ще можна купити з кількома варіантами силових агрегатів, від 5-літрового V8 до 2,7-3,5-літрового гібридного V6 EcoBoost. Mustang GT також можна придбати з V8, і це один з останніх справжніх маслкарів.

Toyota бачить перевагу в седанах

Ford більше не має жодного седана у своїй лінійці — 2020-й став останнім модельним роком Ford Fusion. Toyota все ще пропонує десять різних седанів. Найвідоміший з них — Toyota Camry — є найпопулярнішим 4-дверним седаном у США та продовжує домінувати в цьому сегменті.

Важкі шляхи

Два бренди найбільше збігаються у позашляхових можливостях. Toyota пропонує п’ять спеціалізованих вантажівок та позашляховиків 4x4 та принаймні ще три-чотири моделі, здатні проїхати по бездоріжжю.

Ford також пропонує п’ять вантажівок та позашляховиків, й таку ж кількість кросоверів, які можна вважати гідними важких дорожніх умов.

Раніше ми писали, про найнадійніші моделі Toyota, які без проблем подолають понад 800 000 км пробігу. Також розповідали про найкращі та найгірші роки випуску популярного кросовера Ford Explorer.