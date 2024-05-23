Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow Toyota проти Ford — американські експерти з'ясовували, який бренд крутіший arrow

Toyota проти Ford — американські експерти з'ясовували, який бренд крутіший

23 травня 2024 21:35
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Toyota проти Ford: які переваги має один культовий бренд над іншим
Ford Explorer та Toyota Highlander. Фото: motortrend.com
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Toyota чи Ford? Якщо вирішуєте, на користь якого з цих культових брендів віддати перевагу при купівлі авто, то це може бути нелегкою задачею.

Бренди порівняли фахівці Hot Cars.

Читайте також:

Toyota вважається найнадійнішим автовиробником на ринку. Наприклад, модель Tundra 2007 року випуску встановила рекорд, подолавши пробіг понад 1,6 млн км.

З іншого боку компанія Ford заявила, що вона продала стільки пікапів F-150, що ці машини могли вишикуватися від Нью-Йорка до Лос-Анджелеса та назад.

Надійність проти можливості

Згідно з оцінками авторитетного J.D. Power, Toyota посіла друге місце в загальних рейтингах надійності, поступившись своєму ж бренду класу люкс Lexus. Ford зайняв лише 23 сходинку.

При цьому у 3023 році F-150 мав всього шість відкликань, а Toyota була змушена повернути 381 000 пікапів через неправильно виготовлену задню вісь.

Однак загалом більшість транспортних засобів цих брендів прослужать тривалий період часу, якщо обслуговувати їх належним чином.

Порівняння потужності

Toyota пропонує надзвичайно потужні позашляховики та вантажівки з кузовом на рамі. Але Ford F-450 може буксирувати вантаж понад 13 600 кг, а найпотужніший пікап Toyota Tundra — лише 5 443 кг.

Гібриди проти електрокарів

Коли ви думаєте про гібрид, то згадуєте Toyota Prius та інші моделі японського концерну. Ford виробляє багато повністю електричних автомобілів — від найпопулярнішого F-150 до кросовера Mustang Mach-E.

Ford пропонує бензиновий двигун V8 у деяких своїх продуктах, тоді як найпотужніші моделі Toyota — Tundra та Sequoia, можна придбати лише з гібридним двигуном V6 з подвійним турбонаддувом.

Водночас F-150 все ще можна купити з кількома варіантами силових агрегатів, від 5-літрового V8 до 2,7-3,5-літрового гібридного V6 EcoBoost. Mustang GT також можна придбати з V8, і це один з останніх справжніх маслкарів.

Toyota бачить перевагу в седанах

Ford більше не має жодного седана у своїй лінійці — 2020-й став останнім модельним роком Ford Fusion. Toyota все ще пропонує десять різних седанів. Найвідоміший з них — Toyota Camry — є найпопулярнішим 4-дверним седаном у США та продовжує домінувати в цьому сегменті.

Важкі шляхи

Два бренди найбільше збігаються у позашляхових можливостях. Toyota пропонує п’ять спеціалізованих вантажівок та позашляховиків 4x4 та принаймні ще три-чотири моделі, здатні проїхати по бездоріжжю.

Ford також пропонує п’ять вантажівок та позашляховиків, й таку ж кількість кросоверів, які можна вважати гідними важких дорожніх умов.

Раніше ми писали, про найнадійніші моделі Toyota, які без проблем подолають понад 800 000 км пробігу. Також розповідали про найкращі та найгірші роки випуску популярного кросовера Ford Explorer.

США
Японія
авто
Ford
автомобіль
відомі бренди

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

17 травня 2024

13:45 Юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка

10 травня 2024

00:19 Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном — що пишуть в мережі

16 травня 2024

08:52 Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб

10 травня 2024
Новина з відео

22:44 Як не втратити відстрочку по догляду за батьками — важливий документ

12 травня 2024

17:13 Кабмін продовжив бронювання від мобілізації ще одній категорії працівників

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном

19 травня 2024

20:01В Криму вразили російський малий ракетний корабель "Циклон", є жертви, — ЗМІ

20 травня 2024

21:45 У ТЦК розповіли, як ВЛК оцінює придатність до служби