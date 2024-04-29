Шість найнадійніших моделей Toyota, які легко долають понад 800 000 км

Різні моделі Toyota. Фото: toyotaofgreenville.com

Відмінне технічне обслуговування та гарні звички водіння теоретично можуть підтримувати майже будь-яку машину в робочому стані до кінця її експлуатації. Але на практиці лише деякі автомобілі сконструйовані відповідно до вищих стандартів довговічності та проїжджають набагато більше конкурентів.

Про це написав Hot Cars.

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Toyota Prius

Фото: motor1.com

Перший масовий гібридний автомобіль у світі має підтверджену історію як один із найнадійніших автомобілів, коли-небудь створених.

Власник моделі 2007 року випуску стверджує, що проїхав понад 494 000 км, а автомобіль усе ще в достатньо хорошому стані для продажу.

Справжнім чемпіоном є модель 2017 року, яка подолала понад 880 000 км пробігу.

Toyota Corolla

Фото: guideautoweb.com

Toyota Corolla відомий сьогодні як один із найнадійніших передньопривідних компактних автомобілів.

Журнал Florida Times-Union та Toyota Connections повідомили про модель 2005 року, яка пробігла понад 971 239 км.

Toyota Tundra

Фото: guideautoweb.com

Найбільший пробіг Tundra зафіксований на позначці понад 1 609 344 км. Ймовірно, зрештою він був більшим, просто підрахунок припинився.

Цю модель 2007 року викупив відділ маркетингу Toyota. Машина хоч й мала кілька ремонтів, проте містить оригінальний 4,7-літровий двигун V8.

Toyota Tacoma

Фото: motor1.com

Надійність Toyota Tacoma не піддається сумнівам. Рекорд пробігу — 2 574 950 км. Причому половину цієї позначки власник здолав на одному двигунові, а після його заміни на другий пробіг ще стільки ж.

Toyota 4Runner

Фото: automotiverhythms.com

Toyota 4Runner є найнадійнішим позашляховиком у світі. Але навряд хоч один з них подолає позначку в мільйон кілометрів — постійна їзда бездоріжжям та стрибки через пні цьому не сприяють. Втім, відома модель третього покоління, яка досягла 840 677 км у березні 2023 року.

Toyota Camry

Фото: guideautoweb.com

Одна з найнадійніших Toyota, яку можна купувати вживаною. Модель 1999 року здолала 804 672 км пробігу без серйозних поломок. Таємниця надійності — більше далеких поїздок та менше зупинок та пересувань містом.

Раніше ми писали про сім речей, які потрібно знати про нову модель Toyota Supra GR 2024. Тако повідомляли, що Toyota готує недорогу альтернативу позашляховика Land Cruiser.