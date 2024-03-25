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Toyota готує недорогу альтернативу позашляховику Land Cruiser 300 — подробиці

25 березня 2024 19:50
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Toyota представить недорогий рамний позашляховик Land Cruiser FJ — якою буде ціна
Land Cruiser FJ. Рендер редакції Best Car Web
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Японські інсайдери повідомили про скорий випуск компактного позашляховика Toyota Land Cruiser FJ. При цьому однією з головних переваг автомобіля стане його ціна.

Про це написав портал Best Car Web.

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Ще восени 2023 року Toyota зареєструвала дві нові торгові марки Land Cruiser FUN і Land Cruiser FJ — однією з них і буде компактний позашляховик.

Найбільш вірогідним вибором є FJ, символ, який використовувався на моделі авто в Північній Америці в 2006 році та продавалася в Японії з 2010 по 2018 рік.

Технічні характеристики Land Cruiser FJ

  • Розміри: 4500 х 1830 х 1850 мм.
  • Колісна база: 2750 мм.
  • Маса автомобіля: 1500 кг.
  • Силовий агрегат: пряма четвірка, 2,7-літровий бензиновий з автоматичною трансмісією.
  • Потужність: 163 к.с.
  • Привід: 4WD.
  • Очікувана ціна: від 3,5 млн ієн (23 тис. доларів).
  • Очікувана дата запуску: грудень 2024 року.

Нове авто отримає раму від середньорозмірного пікапа Toyota Hilux Champ, а бензиновий 2,7-літровий атмосферний двигун 2TR-FE — від арабських версій Land Cruiser Prado.

Також розглядався варіант з 2,8-літровим дизельним турбодвигуном 1GD-FTV з прямим розташуванням циліндрів, але він не буде представлений.

Гібридного варіанту також поки не буде, але є ймовірність, що його можуть знову запропонувати приблизно за рік після офіційного дебюту моделі.

Раніше голова правління Toyota Акіо Тойода заявив, що потреба в електромобілях сильно перебільшена. Також ми повідомляли в яких комплектаціях та за якими цінами в Україні продають Toyota C-HR.

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