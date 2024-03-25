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Toyota готовит недорогую альтернативу внедорожнику Land Cruiser 300 — подробности

25 марта 2024 19:50
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Toyota представит недорогой рамный внедорожник Land Cruiser FJ — какой будет цена
Land Cruiser FJ. Рендер редакции Best Car Web
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Японские инсайдеры сообщили о скором выпуске компактного внедорожника Toyota Land Cruiser FJ. При этом одним из главных преимуществ автомобиля станет его цена.

Об этом написал портал Best Car Web.

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Еще осенью 2023 года Toyota зарегистрировала две новые торговые марки Land Cruiser FUN и Land Cruiser FJ — одной из них и будет компактный внедорожник.

Наиболее вероятным выбором является FJ, символ, который использовался на модели авто в Северной Америке в 2006 году и продавалась в Японии с 2010 по 2018 год.

Технические характеристики Land Cruiser FJ

  • Размеры: 4500 х 1830 х 1850 мм.
  • Колесная база: 2750 мм.
  • Масса автомобиля: 1500 кг.
  • Силовой агрегат: прямая четвёрка, 2,7-литровый бензиновый с автоматической трансмиссией.
  • Мощность: 163 л.с.
  • Привод: 4WD.
  • Ожидаемая цена: от 3,5 млн иен (23 тыс. долларов).
  • Ожидаемая дата запуска: декабрь 2024г.

Новое авто получит раму от среднеразмерного пикапа Toyota Hilux Champ, а бензиновый 2,7-литровый атмосферный двигатель 2TR-FE — от арабских версий Land Cruiser Prado.

Также рассматривался вариант с 2,8-литровым дизельным турбодвигателем 1GD-FTV с прямым расположением цилиндров, но он не будет представлен.

Гибридного варианта тоже пока не будет, но есть вероятность, что его могут снова предложить примерно через год после официального дебюта модели.

Ранее глава правления Toyota Акио Тойода заявил, что потребность в электромобилях сильно преувеличена. Также мы сообщали, в каких комплектациях и по каким ценам в Украине продают Toyota C-HR.

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