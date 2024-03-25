Toyota представит недорогой рамный внедорожник Land Cruiser FJ — какой будет цена

Land Cruiser FJ. Рендер редакции Best Car Web

Японские инсайдеры сообщили о скором выпуске компактного внедорожника Toyota Land Cruiser FJ. При этом одним из главных преимуществ автомобиля станет его цена.

Об этом написал портал Best Car Web.

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Еще осенью 2023 года Toyota зарегистрировала две новые торговые марки Land Cruiser FUN и Land Cruiser FJ — одной из них и будет компактный внедорожник.

Наиболее вероятным выбором является FJ, символ, который использовался на модели авто в Северной Америке в 2006 году и продавалась в Японии с 2010 по 2018 год.

Технические характеристики Land Cruiser FJ

Размеры: 4500 х 1830 х 1850 мм.

Колесная база: 2750 мм.

Масса автомобиля: 1500 кг.

Силовой агрегат: прямая четвёрка, 2,7-литровый бензиновый с автоматической трансмиссией.

Мощность: 163 л.с.

Привод: 4WD.

Ожидаемая цена: от 3,5 млн иен (23 тыс. долларов).

Ожидаемая дата запуска: декабрь 2024г.

Новое авто получит раму от среднеразмерного пикапа Toyota Hilux Champ, а бензиновый 2,7-литровый атмосферный двигатель 2TR-FE — от арабских версий Land Cruiser Prado.

Также рассматривался вариант с 2,8-литровым дизельным турбодвигателем 1GD-FTV с прямым расположением цилиндров, но он не будет представлен.

Гибридного варианта тоже пока не будет, но есть вероятность, что его могут снова предложить примерно через год после официального дебюта модели.

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