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Toyota Supra GR 2024 — сім речей, які потрібно знати про нову модель спорткара

23 квітня 2024 21:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Що потрібно знати про Toyota Supra GR 2024 — експерти протестували модель
Toyota Supra GR 2024. Фото: toyotaofsmithfield.com
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Спорткар Toyota GR Supra 2024 є чудовим автомобілем. Але, щоб зробити правильний вибір, потрібно враховувати не лише його плюси, але й кілька потенційних проблем.

Експерт Motor Biscuit тиждень тестував спорткар та зробив про авто декілька висновків.

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1. Характеристики Toyota GR Supra 2024

Машина отримала 3-літровий двигун V6 з турбонаддувом, який видає 381 к.с. і крутний момент 499 Нм. Він працює в парі з 8-ступінчастою АКПП або з 6-ступінчастою МКПП.

Він забезпечує миттєву передачу потужності з плавним перемиканням передач і прямим керуванням. Шини мають гарне зчеплення для впевненого та спортивного водіння. При цьому гальма реагують швидко.

Звичайно, має значення якість дорожнього покриття — на розбитих дорогах автомобіль підстрибує.

2. Дизайн привертає забагато уваги

Спокійно пройти поруч з автомобіля майже ніхто не може. Вам будуть сигналити сусідні авто на дорогах, а на паркувальних майданчиках підходити з запитаннями.

 

Toyota Supra GR 2024 — сім речей, які потрібно знати про нову модель спорткара - фото 1
Фото: openroadtoyotaportmoody.com

3. Авто має погану видимість

Заднє скло коротке і вузьке. Крім того, великі стовпи блокують огляд під час повороту. Позаяк Supra сидить дуже низько, кущі, листя чи пагорби може бути важко побачити під час повороту ліворуч. Машина має застарілу камеру заднього виду з низькою роздільною здатністю. Немає передніх камер.

4. Гарна економія палива

За оцінками EPA, авто витрачає 9,4 л/100 км у місті та до 7,6 л/100 км на шосе.

5. Авто не для високих людей

Toyota Supra має надзвичайно зручні сидіння з широким діапазоном регулювання, але високі люди можуть відчувати дискомфорт. В салоні не вистачає місця для зберігання — лише два маленьких таці та два підстаканники.

 

Toyota Supra GR 2024 — сім речей, які потрібно знати про нову модель спорткара - фото 2
Фото: openroadtoyotaportmoody.com

6. Машина маневрена

Водії вражені її маневреністю та універсальністю. Дуже зручно їздити містом.

7. Привабливий дизайн

Це один з дуже красивих автомобілів, які змушують вас зупинитися та оцінити його.

Раніше експерти назвали найнадійніші роки випуску Toyota Camry. Також ми писали про плюси та мінуси щоденного водіння нової Toyota Corolla Cross.

Японія
авто
автомобіль
спорткар
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