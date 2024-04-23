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Toyota Supra GR 2024 — семь вещей, которые нужно знать о новой модели спорткара

23 апреля 2024 21:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Что нужно знать о Toyota Supra GR 2024 – эксперты протестировали модель
Toyota Supra GR 2024. Фото: toyotaofsmithfield.com
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Спорткар Toyota GR Supra 2024 является отличным автомобилем. Но чтобы сделать правильный выбор, нужно учитывать не только его плюсы, но и несколько потенциальных проблем.

Эксперт Motor Biscuit неделю тестировал спорткар и сделал об авто несколько выводов.

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1. Характеристики Toyota GR Supra 2024

Машина получила 3-литровый двигатель V6 с турбонаддувом, выдающий 381 л.с. и крутящий момент 499 Нм. Он работает в паре с 8-ступенчатой АКПП или с 6-ступенчатой МКПП.

Она обеспечивает мгновенную передачу мощности с плавным переключением передач и прямым управлением. Шины имеют хорошее сцепление для уверенного и спортивного вождения. При этом тормоза реагируют быстро.

Конечно, имеет значение качество дорожного покрытия — на разбитых дорогах автомобиль подпрыгивает.

2. Дизайн привлекает слишком много внимания

Спокойно пройти рядом с автомобилем почти никто не может. Вам будут сигналить соседние авто на дорогах, а на парковках подходить с вопросами.

 

Toyota Supra GR 2024 – семь вещей, которые нужно знать о новой модели спорткара - фото 1
Фото: openroadtoyotaportmoody.com

3. Авто имеет плохую видимость

Заднее стекло короткое и узкое. Кроме того, большие столбы блокируют обзор при повороте. Поскольку Supra сидит очень низко, кусты, листья или холмы может быть трудно увидеть при повороте налево. Машина имеет устаревшую камеру заднего вида с низким разрешением. Нет передних камер.

4. Хорошая экономия топлива

По оценкам EPA, авто тратит 9,4 л/100 км в городе и до 7,6 л/100 км на шоссе.

5. Автомобиль не для высоких людей

Toyota Supra имеет очень удобные сиденья с широким диапазоном регулировки, но высокие люди могут испытывать дискомфорт. В салоне не хватает места для хранения — всего два маленьких подноса и два подстаканника.

 

Toyota Supra GR 2024 – семь вещей, которые нужно знать о новой модели спорткара - фото 2
Фото: openroadtoyotaportmoody.com

6. Машина маневренная

Водители поражены ее маневренностью и универсальностью. Очень удобно ездить по городу.

7. Привлекательный дизайн

Это один из очень красивых автомобилей, заставляющих вас остановиться и оценить его.

Ранее эксперты назвали самые надежные годы выпуска Toyota Camry. Также мы писали о плюсах и минусах ежедневного вождения новой Toyota Corolla Cross.

Япония
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