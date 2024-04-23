Что нужно знать о Toyota Supra GR 2024 – эксперты протестировали модель

Toyota Supra GR 2024 — семь вещей, которые нужно знать о новой модели спорткара
Спорткар Toyota GR Supra 2024 является отличным автомобилем. Но чтобы сделать правильный выбор, нужно учитывать не только его плюсы, но и несколько потенциальных проблем.
Эксперт Motor Biscuit неделю тестировал спорткар и сделал об авто несколько выводов.
1. Характеристики Toyota GR Supra 2024
Машина получила 3-литровый двигатель V6 с турбонаддувом, выдающий 381 л.с. и крутящий момент 499 Нм. Он работает в паре с 8-ступенчатой АКПП или с 6-ступенчатой МКПП.
Она обеспечивает мгновенную передачу мощности с плавным переключением передач и прямым управлением. Шины имеют хорошее сцепление для уверенного и спортивного вождения. При этом тормоза реагируют быстро.
Конечно, имеет значение качество дорожного покрытия — на разбитых дорогах автомобиль подпрыгивает.
2. Дизайн привлекает слишком много внимания
Спокойно пройти рядом с автомобилем почти никто не может. Вам будут сигналить соседние авто на дорогах, а на парковках подходить с вопросами.
3. Авто имеет плохую видимость
Заднее стекло короткое и узкое. Кроме того, большие столбы блокируют обзор при повороте. Поскольку Supra сидит очень низко, кусты, листья или холмы может быть трудно увидеть при повороте налево. Машина имеет устаревшую камеру заднего вида с низким разрешением. Нет передних камер.
4. Хорошая экономия топлива
По оценкам EPA, авто тратит 9,4 л/100 км в городе и до 7,6 л/100 км на шоссе.
5. Автомобиль не для высоких людей
Toyota Supra имеет очень удобные сиденья с широким диапазоном регулировки, но высокие люди могут испытывать дискомфорт. В салоне не хватает места для хранения — всего два маленьких подноса и два подстаканника.
6. Машина маневренная
Водители поражены ее маневренностью и универсальностью. Очень удобно ездить по городу.
7. Привлекательный дизайн
Это один из очень красивых автомобилей, заставляющих вас остановиться и оценить его.
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