Что нужно знать о Toyota Supra GR 2024 – эксперты протестировали модель

Toyota Supra GR 2024. Фото: toyotaofsmithfield.com

Спорткар Toyota GR Supra 2024 является отличным автомобилем. Но чтобы сделать правильный выбор, нужно учитывать не только его плюсы, но и несколько потенциальных проблем.

Эксперт Motor Biscuit неделю тестировал спорткар и сделал об авто несколько выводов.

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1. Характеристики Toyota GR Supra 2024

Машина получила 3-литровый двигатель V6 с турбонаддувом, выдающий 381 л.с. и крутящий момент 499 Нм. Он работает в паре с 8-ступенчатой АКПП или с 6-ступенчатой МКПП.

Она обеспечивает мгновенную передачу мощности с плавным переключением передач и прямым управлением. Шины имеют хорошее сцепление для уверенного и спортивного вождения. При этом тормоза реагируют быстро.

Конечно, имеет значение качество дорожного покрытия — на разбитых дорогах автомобиль подпрыгивает.

2. Дизайн привлекает слишком много внимания

Спокойно пройти рядом с автомобилем почти никто не может. Вам будут сигналить соседние авто на дорогах, а на парковках подходить с вопросами.

Фото: openroadtoyotaportmoody.com

3. Авто имеет плохую видимость

Заднее стекло короткое и узкое. Кроме того, большие столбы блокируют обзор при повороте. Поскольку Supra сидит очень низко, кусты, листья или холмы может быть трудно увидеть при повороте налево. Машина имеет устаревшую камеру заднего вида с низким разрешением. Нет передних камер.

4. Хорошая экономия топлива

По оценкам EPA, авто тратит 9,4 л/100 км в городе и до 7,6 л/100 км на шоссе.

5. Автомобиль не для высоких людей

Toyota Supra имеет очень удобные сиденья с широким диапазоном регулировки, но высокие люди могут испытывать дискомфорт. В салоне не хватает места для хранения — всего два маленьких подноса и два подстаканника.

Фото: openroadtoyotaportmoody.com

6. Машина маневренная

Водители поражены ее маневренностью и универсальностью. Очень удобно ездить по городу.

7. Привлекательный дизайн

Это один из очень красивых автомобилей, заставляющих вас остановиться и оценить его.

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