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Эксперты назвали плюсы и минусы ежедневного вождения новой Toyota Corolla Cross

11 апреля 2024 21:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Toyota Corolla Cross 2024: какие плюсы и минусы имеет компактный кроссовер
2024 Toyota Corolla Cross Hybrid. Фото: toyota.com.ua
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Toyota Corolla Cross Hybrid 2024 года имеет несколько преимуществ и недостатков, которые нужно учитывать при привлекательной цене и средней производительности автомобиля. Плюсы и минусы Toyota изучались в течение недели пользования этим компактным кроссовером.

Впечатлениями от вождения поделились эксперты MotorBiscuit.

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Плюсы Corolla Cross Hybrid

  • Отличная топливная экономичность

Авто тратит по городу — 4,1 л, а за городом — 4,5 л, в смешанном цикле — 4,3 л на 100 км пробега.

Спортивный режим в авто достаточно привлекателен с повышенным временем отклика, обычный режим немного мягче, а экономичный режим может показаться несколько запоздалым.

Только на электротяге можно ехать на скорости до 40 км/ч, что делает авто эффективным для движения с остановками, к примеру, в пробке.

  • Комфорт

Как для модели начального уровня, гибрид превосходит свой вес плавностью хода. Он очень быстро поглощает большинство ударов, обеспечивая беззаботные поездки.

Водительское кресло обеспечивает продолжительный комфорт. На сидении доступны электроприводы широкого диапазона регулировок для идеального положения при езде.

Умная система климат-контроля редко нуждается в регулировке. Кроме того, на задних креслах есть вентиляция, являющиеся редкостью для этого класса машин.

На высоких скоростях чувствуется ветер и шум дороги, а также иногда громкий рев двигателя, но это гораздо тише, чем у Honda HR-V с ее хрипом двигателя.

  • Просторный, как для компакта

Передний и второй ряды имеют достаточно места. Отсек для хранения мелких вещей ограничен, но карманы дверей щедры на дополнительные подстаканники.

Минусы Corolla Cross Hybrid

  • Мог быть спортивнее

Авто имеет стандартный 2-литровый 4-цилиндровый двигатель, работающий в паре с тремя электродвигателями, генерируя 196 л.с. Может разогнаться до 100 км/ч за 7,9 секунды, что достаточно для того, чтобы обогнать других на шоссе и влиться в поток, но не совсем увлекательно.

Машина обладает плавным ускорением и уверенным торможением, но рулевое управление расплывчатое, а управляемость могла бы быть более чувствительной. К тому же, нет режима Off-Road.

  • Немного вялый интерьер

Авто имеет высококлассный хорошо собранный интерьер. Планировка интуитивно понятна и удобна. Но окрашенные в серебристый цвет пластмассовые элементы смотрятся несколько вяло. Кроме того, светодиодное освещение ограничивается двумя тусклыми вставками у дверных ручек.

  • Посредственная камера заднего вида

Хотя 8-дюймовый информационно-развлекательный экран обеспечивает большой обзор, разрешение камеры немного зернисто. Вы можете сощуриться во время движения задним ходом или рассматривая потенциальные препятствия. Кроме того, нет 360-градусного обзора камеры, который был бы полезен в узких местах.

Ранее Toyota приступила к продаже авто с пробегом более 200 тыс. км. Также мы писали о лучших годах выпуска модели Toyota RAV4.

Япония
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