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Toyota показала новий компактний кросовер за дуже привабливою ціною

4 квітня 2024 21:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Представлено новий компактний кросовер Toyota за дуже низькою ціною
Toyota Urban Cruiser Taisor. Фото: 21motoring.in
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Toyota представила міський кросовер Urban Cruiser Taisor — останній продукт розширеної співпраці з компанією Suzuki. Як і слід було очікувати, модель розділяє більшість компонентів з Suzuki Fronx, хоча і має кілька специфічних для Toyota особливостей стилю.

Про це повідомив Cars Coops.

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Нагадаємо, що Toyota та Suzuki мають давні партнерські відносини й на деяких ринках об’єднують лінійки своїх моделей під різними іменами.

Дизайн

Новий Urban Cruiser Taisor має світлодіодну графіку на розділених фарах, що нагадує Land Cruiser 300 Series. Також отримав нову решітку радіатора та світлодіодні задні ліхтарі на всю ширину.

Профіль авто спільний з Suzuki, хоча Toyota може додати нові 17-дюймові колісні диски разом з оновленими переднім і заднім бамперами.

 

З довжиною, близькою до 3995 мм, Urban Cruiser Taisor став найменшим кросовером Toyota, який буде близьким до Toyota Raize, що продається на японському ринку, і водночас меншим за 4180 мм Toyota Yaris Cross, що випускається для ЄС.

Салон

Усередині автомобіль успадкував приладову панель від Suzuki Fronx, включаючи 9-дюймову інформаційно-розважальну систему, аналогову панель приладів, головний дисплей та бездротову зарядну панель.

Силова установка

Двигун є дзеркальним відображенням силового агрегату Suzuki. Або 1,2-літровий бензиновий двигун з природним всмоктуванням 89 к.с., або 1-літровий двигун з турбонаддувом оснащений м'якою гібридною системою 99 к.с. В обох випадках авто передньопривідне.

Вартість

Ціни на Toyota Urban Cruiser Taisor починаються від 9300 доларів, за топову комплектацію кросовера просять 15 700 доларів.

Раніше ми писали, чому Toyota продовжує випускати насамперед гібридні авто, а не спішить виробляти багато повністю електричних машин. Також повідомлялося, що Toyota випустить батареї з запасом ходу 1200 км для електрокарів вже у 2027 році.

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