Toyota випускає мінімум електрокарів — чому компанія пішла всупереч моді

Toyota Mirai — автомобіль на водні. Фото: infocar.ua

Попри критику Toyota продовжує випускати насамперед гібридні авто, а не біжить за натовпом виробляти безліч виключно електричних машин. Рішення триматися якомога далі від електромобілів є усвідомленим, а не просто недоглядом бренду.

Про це написав Hot Cars.

Невдалий досвід продажів

Toyota представила спеціальну північноамериканську версію електрокара bZ4X у 2021 році. Попри привабливу ціну для американського ринку від 43 070 доларів та запас ходу понад 405 км, у 2023 році компанія продала лише 9 329 екземплярів цього авто у США.

Тобто bZ4X значно відстає від успіху, наприклад, Tesla Model Y. І це одна з причин, чому Toyota вирішила зосередитися на своєму набагато успішнішому модельному ряді гібридних автомобілів.

Гібриди принесли Toyota успіх

Toyota є як лідером ринку завдяки моделям RAV4 та Corolla, які є рекордсменами серед найбільш продаваних автомобілів у світі протягом 2023 року. Хоча більшість цих моделей оснащені ДВЗ, гібридні версії також забезпечують значну частку продажів. На додаток до цього, Toyota і Lexus запропонували не менш як 22 окремих моделей по всій Північній Америці з електрифікованими трансмісіями.

Ворог екології — вуглець, а не силова установка

Електромобілі дорогі, а Toyota задовольняє потреби дешевшого сегмента ринку. Такий підхід дозволяє клієнтам, які не можуть потягнути витрати на електромобіль, скоротити викиди, пересідаючи з авто з ДВЗ на нові гібридні моделі.

Альтернативні види палива

Сьогодні Toyota є лідером у виробництві гібридів на водневих паливних елементах. Модель Toyota Mirai був вперше представлений наприкінці 2014 року. Протягом 2023 року Toyota продала 2 737 екземплярів Mirai у США, випередивши Supra. Єдиним побічним продуктом силової установки цього авто є вода.

Раніше голова правління Toyota Акіо Тойода заявив, що потреба в електромобілях сильно перебільшена. Також ми повідомляли, в яких комплектаціях та за якими цінами в Україні продають Toyota C-HR.