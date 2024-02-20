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Почему Toyota держится подальше от электромобилей и сосредоточилась на гибридах

20 февраля 2024 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Toyota выпускает минимум электрокаров — почему компания пошла вопреки моде
Toyota Mirai — автомобиль на водороде. Фото: infocar.ua
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Несмотря на критику, Toyota продолжает выпускать в первую очередь гибридные авто, а не бежит за толпой производить множество исключительно электрических машин. Решение держаться как можно дальше от электромобилей является осознанным, а не просто упущением бренда.

Об этом написал Hot Cars.

Неудачный опыт продаж

Toyota представила специальную североамериканскую версию электрокара bZ4X в 2021 году. Несмотря на привлекательную цену для американского рынка от 43 070 долларов и запас хода более 405 км, в 2023 году компания продала всего 9329 экземпляров этого авто в США.

То есть bZ4X значительно отстает от успеха, например, Tesla Model Y. И это одна из причин, почему Toyota решила сосредоточиться на своем гораздо более успешном модельном ряду гибридных автомобилей.

Гибриды принесли Toyota успех

Toyota является лидером рынка благодаря моделям RAV4 и Corolla, которые являются рекордсменами среди самых продаваемых автомобилей в мире на протяжении 2023 года. Хотя большинство этих моделей оснащены ДВС, гибридные версии также обеспечивают значительную долю продаж. В дополнение к этому, Toyota и Lexus предложили не менее 22 отдельных моделей по всей Северной Америке с электрифицированными трансмиссиями.

Враг экологии — углерод, а не силовая установка

Электромобили дорогие, а Toyota удовлетворяет потребности более дешевого сегмента рынка. Такой подход позволяет клиентам, которые не могут потянуть затраты на электромобиль, сократить выбросы, пересаживаясь с авто с ДВС на новые гибридные модели.

Альтернативные виды топлива

Сегодня Toyota является лидером по производству гибридов на водородных топливных элементах. Модель Toyota Mirai была впервые представлена в конце 2014 года. В течение 2023 года Toyota продала 2737 экземпляров Mirai в США, опередив Supra. Единственным побочным продуктом силовой установки этого автомобиля является вода.

Ранее глава правления Toyota Акио Тойода заявил, что потребность в электромобилях сильно преувеличена. Также мы сообщали, в каких комплектациях и по каким ценам в Украине продают Toyota C-HR.

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