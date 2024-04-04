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Toyota показала новый компактный кроссовер по очень привлекательной цене

4 апреля 2024 21:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Представлен новый компактный кроссовер Toyota по очень низкой цене
Toyota Urban Cruiser Taisor. Фото: 21motoring.in
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Toyota представила городской кроссовер Urban Cruiser Taisor — последний продукт расширенного сотрудничества с компанией Suzuki. Как и следовало ожидать, модель разделяет большинство компонентов с Suzuki Fronx, хотя и имеет несколько специфических для Toyota особенностей стиля.

Об этом сообщил Cars Coops.

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Напомним, что Toyota и Suzuki имеют давние партнерские отношения и на некоторых рынках объединяют линейки своих моделей под разными именами.

Дизайн

Новый Urban Cruiser Taisor имеет светодиодную графику на разделенных фарах, напоминающую Land Cruiser 300 Series. Также получил новую решетку радиатора и светодиодные задние фонари на всю ширину.

Профиль авто общий с Suzuki, хотя Toyota может добавить новые 17-дюймовые колесные диски вместе с обновленными передним и задним бамперами.

 

С длиной, близкой к 3995 мм Urban Cruiser Taisor стал наименьшим кроссовером Toyota, который будет близок к продаваемому на японском рынке Toyota Raize и одновременно менее 4180 мм Toyota Yaris Cross, выпускаемому для ЕС.

Салон

Внутри автомобиль унаследовал приборную панель от Suzuki Fronx, включая 9-дюймовую информационно-развлекательную систему, аналоговую приборную панель, главный дисплей и беспроводную зарядную панель.

Силовая установка

Двигатель представляет собой зеркальное отражение силового агрегата Suzuki. Либо 1,2-литровый бензиновый двигатель с естественным всасыванием 89 л.с., либо 1-литровый двигатель с турбонаддувом оснащен мягкой гибридной системой 99 л.с. В обоих случаях авто переднеприводное.

Стоимость

Цены на Toyota Urban Cruiser Taisor начинаются от 9300 долларов, за топовую комплектацию кроссовера просят 15700 долларов.

Ранее мы писали, почему Toyota продолжает выпускать в первую очередь гибридные авто, а не спешит производить много полностью электрических машин. Также сообщалось, что Toyota выпустит батареи с запасом хода 1200 км для электрокаров уже в 2027 году.

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