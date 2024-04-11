Toyota Corolla Cross 2024: які плюси та мінуси має компактний кросовер

2024 Toyota Corolla Cross Hybrid. Фото: toyota.com.ua

Toyota Corolla Cross Hybrid 2024 року має кілька переваг та недоліків, на які потрібно зважати при привабливій ціні та середній продуктивності автомобіля. Плюси та мінуси Toyota вивчалися протягом тижня користування цим компактним кросовером.

Враженнями від водіння авто поділилися експерти MotorBiscuit.

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Плюси Corolla Cross Hybrid

Відмінна паливна економічність

Авто витрачає по місту — 4,1 л, а за містом — 4,5 л, у змішаному циклі — 4,3 л на 100 км пробігу.

Спортивний режим в авто досить привабливий з підвищеним часом відгуку, звичайний режим трохи м'якший, а економічний режим може здатися дещо запізнілим.

Виключно на електротязі можна їхати на швидкості до 40 км/год, що робить його ефективним для руху з зупинками, наприклад, в заторі.

Комфорт

Як для моделі початкового рівня, гібрид перевершує свою вагу плавністю ходу. Вона дуже швидко поглинає більшість ударів, забезпечуючи безтурботні поїздки.

Водійське крісло забезпечує тривалий комфорт. На сидінні доступні електроприводи широкого діапазону регулювань для ідеального положення під час їзди.

Розумна система клімат-контролю рідко потребує регулювання. Крім того, на задніх кріслах є вентиляція, що є рідкістю для цього класу машин.

На високих швидкостях відчувається вітер і шум дороги, а також іноді гучний рев двигуна, але це набагато тихіше, ніж у Honda HR-V з її хрипінням двигуна.

Просторий, як для компакта

Передній і другий ряди мають достатньо місця. Відсік для зберігання дрібних речей обмежений, але кишені дверей щедрі на додаткові підсклянники.

Мінуси Corolla Cross Hybrid

Міг бути спортивнішим

Авто має стандартний 2-літровий 4-циліндровий двигун, який працює в парі з трьома електродвигунами, генеруючи 196 к.с. Може розігнатися до 100 км/год за 7,9 секунди, що достатньо для того, щоб обігнати інших на шосе і влитися в потік, але не зовсім захоплююче.

Машина має плавне прискорення та впевнене гальмування, але рульове управління розпливчасте, а керованість могла б бути чутливішою. До того ж немає режиму Off-Road.

Трохи млявий інтер'єр

Авто має висококласний добре зібраний інтер'єр. Планування інтуїтивно зрозуміле та зручне. Але пофарбовані у сріблястий колір пластикові елементи виглядають дещо мляво. Крім того, світлодіодне освітлення обмежується двома тьмяними вставками біля дверних ручок.

Посередня камера заднього виду

Хоча 8-дюймовий інформаційно-розважальний екран забезпечує великий огляд, роздільна здатність камери трохи зерниста. Ви можете примружитися під час руху заднім ходом або розглядаючи потенційні перешкоди. Крім того, немає 360-градусного огляду камери, який був би корисним у вузьких місцях.

Раніше Toyota розпочала продажі авто з пробігом понад 200 тис. км. Також ми писали про найкращі роки випуску моделі Toyota RAV4.