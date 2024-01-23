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Известная тюнинговая компания удивила переработкой легендарной модели Toyota

23 января 2024 19:50
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Тюнингованная версия культовой модели Toyota поразила посетителей Токийского автосалона
Культовая Toyota Supra A80 стала похожа на гоночный автомобиль 1990-х. Фото: TOM's Racing
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Одна из известнейших японских тюнинговых компаний TOM's Racing на Токийском автосалоне представила модифицированную Toyota Supra A80, выпускавшуюся в течение 1993-2002 годов. Дизайнеры создали рестомод по мотивам гоночного спорткара TRD 3000GT начала 90-х годов.

Об этом сообщил Cars Coops.

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В свое время TRD 3000GT служил версией гоночного автомобиля Supra, принимавшего участие в чемпионате Японии по гарнд-турам и имевшего множество специальных деталей экстерьера.

Дизайн

Supra от TOM's Racing имеет широкий обвес кузова, в том числе измененные бамперы и радиаторную решетку, как у TRD 3000GT. Кроме того она получила капот с рельефными вентиляционными отверстиями для охлаждения моторного отсека, а также треугольные вентиляционные отверстия на передних четверть панелях.

Ярко-зеленый цвет сразу выделяет изделие TOM's Racing среди редких моделей, построенных самой Toyota, ведь, пожалуй, никто раньше не видел A80 Supra, окрашенную в такой цвет. Контрастируют с зеленой краской яркие позолоченные колесные диски.

Фото: TOM's Racing

Остальные подробности с модификацией автомобиля неизвестны, но видно, что на нем установлен комплект новых тормозов Brembo.

Ранее в сети показали крутой тюнинг недорогой Toyota Camry 2025 года. Также Toyota выпустит батареи с запасом хода 1200 км для электрокаров уже в 2027 году.

Япония
авто
автомобиль
спорткар

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