Тюнінгована версія культової моделі Toyota вразила відвідувачів Токійського автосалону

Відома тюнінгова компанія здивувала переробленням легендарної моделі Toyota
Одна з найвідоміших японських тюнінгових компаній TOM's Racing на Токійському автосалоні представила модифіковану Toyota Supra A80, яка випускалася протягом 1993-2002 років. Дизайнери створили рестомод за мотивами гоночного спорткара TRD 3000GT початку 90-х років.
Про це повідомив Cars Coops.
Свого часу TRD 3000GT слугував версією гоночного автомобіля Supra, який брав участь у чемпіонаті Японії з гранд-турів і мав безліч спеціальних деталей екстер'єру.
Дизайн
Supra від TOM's Racing має широкий обвіс кузова, зокрема змінені бампери та решітка радіатора, як у TRD 3000GT. Крім того, він отримав капот з рельєфними вентиляційними отворами для охолодження моторного відсіку, а також трикутні вентиляційні отвори на передніх чверть панелях.
Яскраво-зелене забарвлення одразу виділяє виріб TOM's Racing серед рідкісних моделей, побудованих самою Toyota, адже, мабуть, ніхто раніше не бачив A80 Supra, пофарбовану в такий колір. Контрастують з зеленою фарбою яскраві позолочені колісні диски.
Інші подробиці з модифікацією автомобіля невідомі, але видно, що на ньому встановлено комплект нових гальм Brembo.
Раніше в мережі показали крутий тюнінг недорогої Toyota Camry 2025 року. Також Toyota випустить батареї з запасом ходу 1200 км для електрокарів вже у 2027 році.
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