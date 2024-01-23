Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow Відома тюнінгова компанія здивувала переробленням легендарної моделі Toyota arrow

Відома тюнінгова компанія здивувала переробленням легендарної моделі Toyota

23 січня 2024 19:50
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Тюнінгована версія культової моделі Toyota вразила відвідувачів Токійського автосалону
Культова Toyota Supra A80 стала схожа на гоночний автомобіль 1990-х. Фото: TOM's Racing
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Одна з найвідоміших японських тюнінгових компаній TOM's Racing на Токійському автосалоні представила модифіковану Toyota Supra A80, яка випускалася протягом 1993-2002 років. Дизайнери створили рестомод за мотивами гоночного спорткара TRD 3000GT початку 90-х років.

Про це повідомив Cars Coops.

Читайте також:

Свого часу TRD 3000GT слугував версією гоночного автомобіля Supra, який брав участь у чемпіонаті Японії з гранд-турів і мав безліч спеціальних деталей екстер'єру.

Дизайн

Supra від TOM's Racing має широкий обвіс кузова, зокрема змінені бампери та решітка радіатора, як у TRD 3000GT. Крім того, він отримав капот з рельєфними вентиляційними отворами для охолодження моторного відсіку, а також трикутні вентиляційні отвори на передніх чверть панелях.

Яскраво-зелене забарвлення одразу виділяє виріб TOM's Racing серед рідкісних моделей, побудованих самою Toyota, адже, мабуть, ніхто раніше не бачив A80 Supra, пофарбовану в такий колір. Контрастують з зеленою фарбою яскраві позолочені колісні диски.

Фото: TOM's Racing

Інші подробиці з модифікацією автомобіля невідомі, але видно, що на ньому встановлено комплект нових гальм Brembo.

Раніше в мережі показали крутий тюнінг недорогої Toyota Camry 2025 року. Також Toyota випустить батареї з запасом ходу 1200 км для електрокарів вже у 2027 році.

Японія
авто
автомобіль
спорткар

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

19 січня 2024

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

13 січня 2024
Новина з відео

06:09 Сунуть нещадні хуртовини — синоптики попередили області, які сьогодні замете снігом

12 січня 2024

00:22 Народна синоптикиня Діденко пояснила, чому кияни чули грім

Актуальне по темі